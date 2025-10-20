दुबई में नौकरी करने के लिए कौन सा वीजा लेना होता है? जानें कितना लगता है पैसा

विज्ञापन
दुबई में जॉब करना बहुत से लोगों का सपना होता है. भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग नौकरी करने जाते हैं. इसके लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है. वीजा कई तरह से होते हैं.

नई दिल्ली:

Dubai Job Visa: दुबई में काम करने का सपना बहुत लोगों का होता है. हाई सैलरी, टैक्स फ्री इनकम और ग्लोबल लाइफस्टाइल के चलते ये जगह युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव है. लेकिन दुबई में नौकरी करने के लिए वीजा लेना जरूरी है. बिना वीजा के आप काम नहीं कर सकते और ना ही वहां रह सकते हैं. तो चलिए जानते हैं, वहां जॉब करने के लिए कौन सा वीजा लेना होता है और कितना पैसा लगता है...

दुबई में नौकरी के लिए कौन सा वीजा लगता है

दुबई में नौकरी करने के लिए वर्क वीजा लेना जरूरी है. वीजा के कई तरह के होते हैं. फीस वीजा टाइप पर निर्भर करती है. सही डॉक्यूमेंट और कंपनी की मदद से आप दुबई में कानूनी तरीके से काम और रह सकते हैं और वहां की शानदार लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं.

दुबई वर्क वीजा के प्रकार

एम्प्लॉयमेंट वीजा: आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए. आमतौर पर ये वीजा कंपनी स्पॉन्सर करती है.

लॉन्ग टर्म वर्क वीजा: हायर स्किल्स वाले या बिजनेस वाले लोग जो लंबे समय तक रहने और काम करने के लिए जाते हैं.

शॉर्ट टर्म वर्क वीजा: कुछ महीने या प्रोजेक्ट के लिए.

इन्वेस्टर वीजा: दुबई में निवेश करने वालों के लिए.

फ्रीलांसर वीजा: फ्रीलांसर या कंसल्टेंट के लिए होता है. वे कई क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं.

डोमेस्टिक हेल्पर वीजा: मेड, ड्राइवर या नर्स जैसी नौकरी के लिए यह वीजा जरूरी है.

वर्क वीजा के लिए क्या चाहिए

  • पासपोर्ट (कम से कम 6 महीने वैध)
  • जॉब ऑफर लेटर
  • वीजा फॉर्म और फोटो
  • मेडिकल टेस्ट 
  • अमीरात ID
  • लेबर कार्ड (Work Permit)
  • अगर कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, तो नियोक्ता का लेटर
  • रहने की जगह का सबूत

कैसे अप्लाई करें

कंपनी से ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट करके जॉब ऑफर लें.

कंपनी वर्क परमिट के लिए MOHRE (Ministry of Human Resources & Emiratisation) के जरिए अप्लाई करेगी.

दुबई आने के लिए एंट्री परमिट यानी टेम्परेरी वीजा मिलेगा.

दुबई में अप्रूव्ड हेल्थ सेंटर से मेडिकल टेस्ट होगा.

अमीरात ID चाहिए, जिसके लिए बायोमेट्रिक के लिए सेंटर जाना पड़ेगा.

लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, जो कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन है.

रेजिडेंस वीजा स्टैम्प लगने के बाद फाइनल वीजा मिल जाएगा.

दुबई में वीजा के लिए कितना खर्च आएगा

एप्लीकेशन- 6,800 रुपए

वीजा प्रोसेसिंग- 17,200 रुपए

मेडिकल टेस्ट- 5,700 रुपए

अमीरात ID- 8,500 रुपए

सिक्योरिटी डिपॉजिट (रिफंडेबल)- 45,000 रुपए

इंश्योरेंस, ट्रांसलेशन और कूरियर- अलग-अलग खर्च होगा.

ये खर्चे कंपनी और वीजा टाइप पर थोड़े बदल सकते हैं.

