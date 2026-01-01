विज्ञापन
बुर्ज खलीफा पर नए साल का भव्य स्वागत: आसमान में दिखा ‘फीनिक्स’, रंग बिरंगी रोशनी से चमचमाया दुबई

नए साल के मौके पर आधी रात के बाद दुबई का आसमान रंग-बिरंगी रोशनी और नवीन फायरवर्क्स से एक विशाल ओपन-एयर मंच में तब्दील हो गया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. इस ऐतिहासिक पल को देखने और कैमरों में कैद करने के लिए बड़ी संख्या में अमीराती नागरिकों, प्रवासियों और पर्यटकों की मौजूदगी रही.

  • दुबई के बुर्ज खलीफा पर 2026 के स्वागत में लाइट, लेजर और आतिशबाज़ी का अभूतपूर्व शो प्रस्तुत किया गया.
  • अमीरात के सभी हिस्सों में कड़ी सुरक्षा, स्मार्ट मॉनिटरिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बीच जश्न सफलतापूर्वक मना.
  • शारजाह, रस अल खैमाह, अजमान, उम्म अल कुवैन और फुजैराह में भी व्यापक उत्सव और रंगीन आतिशबाज़ी देखी गई
दुबई के बुर्ज खलीफा पर 2026 के स्वागत में अभूतपूर्व लाइट, लेज़र और आतिशबाज़ी शो देखने को मिला. आधी रात के बाद आसमान में ‘फीनिक्स' आकृति उभरी, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. डाउनटाउन दुबई में लेज़र तकनीक और सिंक्रोनाइज़्ड फायरवर्क्स का अनूठा संगम भी दिखा. आधी रात के बाद दुबई का आसमान रंग-बिरंगी रोशनी और नवीन फायरवर्क्स से एक विशाल ओपन-एयर मंच में तब्दील हो गया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा. इस ऐतिहासिक पल को देखने और कैमरों में कैद करने के लिए बड़ी संख्या में अमीराती नागरिकों, प्रवासियों और पर्यटकों की मौजूदगी रही.

कड़ी सुरक्षा के बीच सफल आयोजन

अबू धाबी से रस अल खैमाह तक सभी अमीरात में जश्न का माहौल रहा. कड़ी सुरक्षा, स्मार्ट मॉनिटरिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बीच आयोजनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया. 

नए साल का यह जश्न सुरक्षा और सेवा एजेंसियों की महीनों की तैयारी और सटीक योजना का नतीजा रहा, जिसने UAE की वैश्विक प्रतिष्ठा को और मजबूत किया.

भारी मात्रा में UAE पहुंचे लोग

राजधानी अबू धाबी में अल वाथबा स्थित शेख ज़ायद फ़ेस्टिवल में भारी भीड़ उमड़ी, जहां भव्य आतिशबाज़ी को पारंपरिक विरासत और सांस्कृतिक रंगों के साथ प्रस्तुत किया गया। वहीं सादियात सांस्कृतिक ज़ोन और कॉर्निश इलाके में भी नए साल के स्वागत में शानदार जश्न देखने को मिला।

दुबई में एक बार फिर दुनिया की निगाहें बुर्ज खलीफा और डाउनटाउन दुबई पर टिकी रहीं. यहां लेज़र तकनीक और आतिशबाजी के अनूठे तालमेल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. बुर्ज अल अरब, पाम जुमेराह और ग्लोबल विलेज में भी भव्य समारोह आयोजित किए गए.

शारजाह में भी अनोखा जश्न

इसके अलावा शारजाह के वॉटरफ्रंट, रस अल खैमाह के रिकॉर्ड बनाने वाले फायरवर्क्स लॉन्च पैड, अजमान, उम्म अल कुवैन और फुजैराह समेत सभी अमीरात में आसमान रोशनी से जगमगा उठा, जिसने पूरे देश को एक साझा उत्सव में बांध दिया.

जानें कैसे इस आयोजन ने पेश की मिसाल

सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी यह आयोजन मिसाल बना. ट्रैफिक और सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से लाखों लोगों की आवाजाही सुचारू रही. स्मार्ट निगरानी तकनीक, पुलिस पेट्रोलिंग, सिविल डिफेंस और एंबुलेंस सेवाओं की व्यापक तैनाती ने सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया.

प्रशासन के साथ-साथ जनता ने भी दिशानिर्देशों का पूरा पालन किया, जिससे UAE एक बार फिर बड़े आयोजनों के कुशल और पेशेवर प्रबंधन का वैश्विक उदाहरण बनकर उभरा.

