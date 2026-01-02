विज्ञापन
विशेष लिंक

6 महीने दुबई में रहकर पगला गया ब्रिटिश युवक, बोला- मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला

UK के 23 साल के युवक ने दुबई में 6 महीने रहने के बाद अपना अनुभव साझा किया, जिसे उसने जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला बताया है. पोस्ट वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

Read Time: 4 mins
Share
6 महीने दुबई में रहकर पगला गया ब्रिटिश युवक, बोला- मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला
6 महीने दुबई में रहने के बाद UK युवक का बड़ा दावा

ब्रिटेन के एक 23 वर्षीय युवक ने दुबई में 6 महीने रहने के बाद अपने अनुभव शेयर किए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं. एक्स प्लेटफॉर्म पर Ethan नाम के यूज़र ने बुर्ज खलीफा के सामने ली गई अपनी सेल्फी के साथ लिखा कि दुबई शिफ्ट होना उनकी जिंदगी का 'सबसे बेहतरीन फैसला' साबित हुआ.

डर जल्द ही भरोसे में बदला

Ethan ने बताया कि वह पूरी जिंदगी यूके में रहे और दुबई आने से पहले कभी मिडिल ईस्ट नहीं गए थे. उन्होंने स्वीकार किया कि दुबई पहुंचते वक्त वह थोड़े नर्वस थे, लेकिन वहां के लोगों की विनम्रता और सम्मानजनक व्यवहार ने जल्द ही उनका डर दूर कर दिया. उनके अनुसार, दुबई की सड़कों पर उन्हें कभी असुरक्षित महसूस नहीं हुआ, जबकि लंदन में ऐसा अक्सर होता था. उन्होंने स्थानीय नागरिकों और प्रवासियों के व्यवहार की खुलकर तारीफ की.

‘औसत कमाई में भी राजा जैसी जिंदगी'

Ethan का दावा है कि दुबई में जीवन स्तर बेहद ऊंचा है. उन्होंने लिखा कि अगर कोई व्यक्ति औसत अमेरिकी आय के बराबर भी कमाता है, तो दुबई में उसकी जिंदगी अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा शानदार हो सकती है. उन्होंने बताया कि उनकी खुद की कमाई इससे ज्यादा है और उन्हें दुबई में रहकर सुविधाओं की कोई कमी महसूस नहीं होती.

साफ-सुथरा शहर, नेटवर्किंग और मौके ही मौके

युवक ने दुबई को बेहद साफ-सुथरा शहर बताया और पाम जुमेराह को 'स्वर्ग जैसा' करार दिया है. उन्होंने कहा कि यहां लोग मेहनती हैं और आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, जिससे नेटवर्किंग और करियर ग्रोथ के मौके अपने आप बन जाते हैं. उनके अनुसार, दुबई में बिजनेस और प्रोफेशनल नेटवर्किंग दुनिया की किसी भी जगह से बेहतर है.

राजनीतिक झगड़ों से दूर, सख्त लेकिन आसान कानून

Ethan ने दुबई की कानून व्यवस्था की भी सराहना की है. उन्होंने लिखा कि यहां राजनीतिक लड़ाइयां, प्रदर्शन या दंगे देखने को नहीं मिलते और लोग शांति से रहते हैं. उनका कहना है कि कानून सख्त जरूर हैं, लेकिन आम नागरिक को अपनी जीवनशैली बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है.

हेल्थकेयर, बैंकिंग और घर लेना आसान

युवक ने बताया कि दुबई में हेल्थकेयर तेज और किफायती है, साथ ही अधिकतर लोगों को नौकरी के साथ इंश्योरेंस मिल जाता है. बैंक अकाउंट खोलना और घर किराए पर लेना भी उनके लिए बेहद आसान रहा. उनका रेजिडेंसी स्टेटस उन्हें साल का कुछ हिस्सा बाहर बिताने की अनुमति देता है. उन्होंने योजना बनाई है कि सर्दियों में दुबई और गर्मियों में यूरोप में समय बिताएंगे.

सोशल मीडिया पर मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया

उनके पोस्ट पर हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी है. एक यूज़र ने लिखा कि दुबई में रहने के बाद कोई और जगह अच्छी नहीं लगती. वहीं कई लोगों ने लंदन छोड़ दुबई जाने की इच्छा जताई है. Ethan का अनुभव एक बार फिर इस बहस को हवा दे रहा है कि क्या दुबई वाकई प्रवासियों के लिए सपना है या सिर्फ चमक-दमक. जहां कुछ लोग इसे बेहतरीन अवसरों की जमीन बता रहे हैं, वहीं आलोचक इसके सख्त नियमों पर सवाल उठाते रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ऑफिस में Bang Bang पर शख्स का जबरदस्त डांस वायरल, Video देख ऋतिक रोशन ने कर दी खास डिमांड

200-300 ग्राहक लौटे खाली हाथ... 31 दिसंबर की रात अंगूर बन गए ‘सोना', जानिए क्या है 12 Grapes Ritual?

इंडियन रेलवे ने खास अंदाज़ में किया नए साल का स्वागत, रात के 12 बजे स्टेशन का नज़ारा खड़े कर देगा रोंगटे!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dubai Expat Life, UK Man Dubai Experience, Living In Dubai
Get App for Better Experience
Install Now