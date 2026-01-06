विज्ञापन

IRCTC Tour Package: IRCTC का स्पेशल टूर पैकेज, रिपब्लिक डे पर घूम आएं दुबई, 5 दिनों के लिए देने होंगे इतने रुपये

IRCTC Tour Package: इस रिपब्लिक डे पर आप दुबई घूम सकते हैं. इसके लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने 4 रात और 5 दिनों का खास टूर पैकेज लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इसके लिए आपको प्रति व्यक्ति कितने रुपये देने होंगे, साथ ही जानेंगे इस टूर पैकेज में और क्या-क्या खास है.

Read Time: 3 mins
Share
IRCTC Tour Package: IRCTC का स्पेशल टूर पैकेज, रिपब्लिक डे पर घूम आएं दुबई, 5 दिनों के लिए देने होंगे इतने रुपये
रिपब्लिक डे पर घूम आएं दुबई

IRCTC Tour Package: अगर आप भी विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो IRCTC आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है. इस रिपब्लिक डे पर आप दुबई घूम सकते हैं. इसके लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने 4 रात और 5 दिनों का खास टूर पैकेज लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इसके लिए आपको प्रति व्यक्ति कितने रुपये देने होंगे, साथ ही जानेंगे इस टूर पैकेज में और क्या-क्या खास है. 

क्या छोटे बच्चों के सामने कपड़े बदलना या नहाना ठीक है? Pediatrician से जानें कैसा होता है बच्चे पर असर

किसके लिए है ये पैकेज?

IRCTC का यह टूर पैकेज जयपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और कोच्चि से यात्रियों के लिए उपलब्ध है. IRCTC का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों से आए लोगों को एक ग्रुप में जोड़कर विदेश में भारत की एकता और सांस्कृतिक विविधता को दिखाना है. 

क्या-क्या होगा?

इस पैकेज में यात्रियों की रिटर्न फ्लाइट टिकट से लेकर थ्री स्टार होटल में ठहरने की सुविधा, दुबई का वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, खाना और एसी बसों में साइटसीन शामिल है. इसके अलावा टूर में डेजर्ट सफारी का अनुभव भी मिलेगा. पैकेज की कीमत 94,730 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है.

यात्रा के दौरान पर्यटक दुबई के फेमस स्पॉट्स जैसे पाम जुमेराह, मिरेकल गार्डन, बुर्ज अल अरब, गोल्ड और स्पाइस सूक (बाजार) देख सकेंगे. साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में होने वाला लाइट और साउंड शो भी इस टूर का हिस्सा है. इसके अलावा अबू धाबी की फुल डे यात्रा कराई जाएगी. दुबई के गोल्ड मार्केट में शॉपिंग का भी मौका मिलेगा. इस पैकेज की बुकिंग 6 जनवरी तक खुली है.

जान लें ये जरूरी नियम

दुबई यात्रा से पहले कुछ जरूरी नियम जानना बहुत जरूरी है. दरअसल, दुबई एक आधुनिक शहर है, लेकिन यहां के कानून और संस्कृति काफी सख्त हैं. यहां- 

  • सार्वजनिक जगहों पर सादे और ढके हुए कपड़े पहनना जरूरी है. 
  • सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना मना है. 
  • ड्रग्स को लेकर यहां जीरो टॉलरेंस नीति है.
  • बिना अनुमति किसी की फोटो न लें.
  • सरकार या धर्म के खिलाफ कुछ भी कहना अपराध माना जाता है. 
  • ट्रैवल के दौरान केवल लाइसेंस प्राप्त टैक्सी या ऐप कैब का ही इस्तेमाल करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
  • इन सब से अलग पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन यानी सार्वजनिक जगहों पर प्यार या स्नेह शारीरिक रूप से दिखाने को लेकर भी सख्त नियम हैं.

ऐसे में टूर के दौरान इन नियमों को जरूर ध्यान में रखें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dubai, IRCTC, Travel, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com