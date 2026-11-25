उत्तराखंड के हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन हो रहा है. इसके लिए प्रशासन पिछले कई दिनों से तैयारी में जुटा है. बताया जा रहा है कि करी ब 20 करोड़ श्रद्धालु इस दौरान हरिद्वार पहुंच सकते हैं. जब भी भारत में कुंभ का आयोजन होता है तो लाखों लोग रोजाना आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं. इसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है. हरिद्वार के अलावा प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ होता है. आपने अर्धकुंभ के अलावा पूर्ण कुंभ और महाकुंभ के बारे में भी जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर होता है?

क्या होता है अर्धकुंभ?

अर्धकुंभ मेले का आयोजन सिर्फ दो जगह प्रयागराज और हरिद्वार में होता है. ये मेला हर 6 साल में आयोजित होता है. हर बार करोड़ों की संख्या में लोग अर्धकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचते हैं.

क्या होता है पूर्ण कुंभ?

पूर्ण कुंभ हर 12 साल में होता है. चारों स्थानों पर बारी-बारी से ये मेला लगता है. यहां अर्धकुंभ के मुकाबले काफी ज्यादा लोग पहुंचते हैं. इसके लिए कई साल पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है.

क्या होता है महाकुंभ?

जब लगातार 12 पूर्णकुंभ पूरे होते हैं तो फिर महाकुंभ की बारी आती है. 12 पूर्णकुंभ पूरे होने में 144 साल लग जाते हैं, इसीलिए आमतौर पर एक पीढी दूसरा महाकुंभ नहीं देख पाती है. यही वजह है कि महाकुंभ में दुनिया के सबसे बड़े मेलों से कई गुना ज्यादा भीड़ उमड़ती है और लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगाते हैं. आखिरी महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में आयोजित हुआ था.

क्या है कुंभ में नहाने की मान्यता?

मान्यता के अनुसार हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में अमृत कलश से कुछ बूंदें गिरी थीं. कुंभ मेले का स्थान तय करने में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति देखी जाती है. इसी से तय होता है कि पूर्ण कुंभ कहां आयोजित होगा. माना जाता है कि कुंभ में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है.

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