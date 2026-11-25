कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है. HC ने CBI और ED को राहुल गांधी के खिलाफ उन शिकायतों की जांच करने को कहा गया था कि उनके पास उनकी आय से अधिक संपत्ति है. सुप्रीम कोर्ट ने BJP सदस्य विग्नेश शिशिर की याचिका को हाई कोर्ट के पास वापस भेज दिया ताकि वो इस पर नए सिरे से विचार कर सके. इसमें याचिका के सुनवाई योग्य होने का सवाल भी शामिल है.सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राहुल गांधी को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) को राहुल गांधी की संपत्ति की जांच करने के निर्देश दिए गए थे.कोर्ट ने इस बात पर फोकस किया कि हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की बात सुने बिना आदेश कैसे जारी कर दिया. साथ ही अदालत ने CBI और ED को भी निर्देश दिया था कि वे फिलहाल हाई कोर्ट के सामने इस मामले में कोई रिपोर्ट दाखिल न करें.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में वकील को लगाई थी फटकार

27 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को बिना किसी आधार के उठाने वाले एक वकील को फटकार भी लगाई थी. दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई हुई थी. CJI ने कहा था कि इस मामले को उठाने की बात में न तो कोई स्पष्ट आधार है और न ही कोई ठोस मतलब है. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया है.

राहुल गांधी पर कैसे लगे आय से अधिक संपत्ति के आरोप?

कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत के बात ये पूरा मामला शुरू हुआ था. उन्हों राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे.कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता, सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था.दरअसल राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी.

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