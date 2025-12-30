खालिदा जिया को बांग्लादेश की जेल से किसने निकाला था? इतने सालों से काट रही थीं सजा

बांग्लादेश की पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है. खालिदा जिया लंबे समय से बीमार थी और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था. 80 वर्षीय खालिदा जिया को 23 नवंबर को ढाका के ‘एवरकेयर' अस्पताल में भर्ती गया था और उन्हें 11 दिसंबर को वेंटिलेटर पर रखा गया था. वहीं मंगलवार सुबह उनका निधन हो गया है. खालिदा का जन्म 15 अगस्त, 1945 में हुआ था. साल 1991-96 और 2001-06 में वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही थी. बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश में अगले साल होने वाले चुनाव भी लड़ने वाली थी. उनकी तरफ से बोगरा-7 निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया गया था.

करप्शन केस में हुई थी सजा

जनवरी 2007 में बांग्लादेश में इमरजेंसी लगा दी गई थी. जिसके साथ ही सेना के समर्थन वाली सरकार सत्ता में आ गई. इसके बाद देश में एंटी-करप्शन कैंपेन शुरू हुआ और सितंबर में खालिदा को करप्शन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. साल में 2014 में उनपर एक चैरिटी के लिए रखे गए फंड के गबन का केस चला. फरवरी 2018 में दोषी ठहराया गया और उन्होंने पांच साल की सज़ा सुनाई गई थी. आगे उनपर और भी केस चले और उनकी सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया था. इतना ही नहीं उनके बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

अप्रैल 2019 में खालिदा की सेहत खराब होने के कारण 2020 में उन्हें मेडिकल इलाज के दौरान कुछ समय के लिए जेल से रिहा कर दिया गया था. साल 2024 में बांग्लादेश में छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत भाग गईं. जिसके बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने खालिदा के रिहाई आदेश जारी किया. 27 नवंबर 2024 को ज़िया को भ्रष्टाचार के मामलों में बरी कर दिया गया.

बेटा लड़ने वाला है चुनाव

बेगम खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान कुछ दिनों पहले ही 17 साल बाद स्वदेश लौटे हैं. रहमान की बांग्लादेश वापसी चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद हुई है. बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को होगा.