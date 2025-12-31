Khaleda Zia state funeral Live Updates: 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वालीं बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री खालिदा जिया का अंतिम संस्कार बुधवार, 31 दिसंबर को किया जाएगा. नमाज-ए-जनाजा दोपहर 2:00 बजे ढाका के माणिक मिया एवेन्यू में होने वाला है, जहां पूरे बांग्लादेश से शोक मनाने वालों की भारी भीड़ आने की उम्मीद है. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ढाका पहुंंचेंगे और खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की लंबे समय तक प्रमुख रहीं जिया ने देश में उथल-पुथल भरे सैन्य शासन के बाद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दशकों तक देश की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा था. जिया का 30 दिसंबर की तड़के सुबह ढाका में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया.

यह बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा अहम मोड़ माना जा रहा है. शेख हसीना के तख्तापलट के बाद फरवरी 2026 में पहली बार आम चुनाव होने जा रहे हैं. कई दशकों में ऐसा पहली बार होगा जब बांग्लादेश के राजनीतिक अखाड़े में दो बेगमों की लड़ाई नहीं होगी. शेख हसीना भारत में हैं और खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं. खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद वापस बांग्लादेश आए हैं और सबकी नजर उनपर है.

बांग्लादेश में शोक की लहर है. खालिदा जिया के समर्थक उन्हें याद कर रहे हैं. यहां पढ़ें पल-पल के लाइव अपडेट्स-