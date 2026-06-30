8 great mathematicians of India: भारत को प्राचीन काल से ही गणित और विज्ञान का केंद्र माना जाता रहा है. शून्य (0), दशमलव, बीजगणित, त्रिकोणमिति और अनंत (Infinity) जैसे कई महत्वपूर्ण गणितीय सिद्धांतों के विकास में भारतीय विद्वानों का अहम योगदान रहा है. आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक और गणितज्ञ भारतीय गणितज्ञों के कार्यों का अध्ययन करते हैं. जानें ऐसे ही 8 महान गणितज्ञों के बारे में, जिनकी खोजों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया.

भारतीय गणितज्ञों की विरासत

भारतीय गणितज्ञों की खोजों ने केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक विकास को प्रभावित किया. शून्य, दशमलव प्रणाली, बीजगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और कलन जैसे विषयों की मजबूत नींव रखने में उनका योगदान अमूल्य रहा. आज भी आधुनिक विज्ञान, कंप्यूटर तकनीक, अंतरिक्ष अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनके सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है.

प्राचीन भारत में हुए ये 8 महान गणितज्ञ

1. आर्यभट्ट (476–550 ई.)

आर्यभट्ट को भारत के सबसे महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्रियों में गिना जाता है. उनकी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभटीय गणित और खगोल विज्ञान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है. उन्‍होंने π (पाई) का सटीक मान निकाला, दशमलव प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का सिद्धांत प्रस्तुत किया और ग्रहों और ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या की.

2. ब्रह्मगुप्त (598–668 ई.)

ब्रह्मगुप्त ने गणित में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं (Negative Numbers) के उपयोग को व्यवस्थित रूप से समझाया. उन्‍होंने शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं के नियम बताए. ऋणात्मक संख्याओं के नियम विकसित किए, द्विघात समीकरण (Quadratic Equations) के हल प्रस्तुत किए, बीजगणित को नई दिशा दी. उनकी पुस्तक ब्रह्मस्फुटसिद्धांत मध्यकालीन गणित की महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती है.

3. भास्कर प्रथम (Bhaskara I)

भास्कर प्रथम ने आर्यभट्ट के कार्यों को आगे बढ़ाया और त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्‍होंने साइन (Sine) के मान का सटीक अनुमान लगाने का सूत्र दिया. ग्रहों की गति और खगोलीय गणनाओं पर महत्वपूर्ण कार्य किया, गणित और खगोल विज्ञान को अधिक व्यवस्थित बनाया.

4. भास्कराचार्य (भास्कर द्वितीय)

12वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने गणित, बीजगणित और ज्यामिति में उल्लेखनीय योगदान दिया. उन्‍होंने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की. अंकगणित को सरल बनाने के तरीके बताए, समीकरणों पर कार्य किया.

गुप्‍तकाल के गणितज्ञ और खगोलशास्‍त्री, जिन्‍होंने 1000 साल पहले बता दिया था पृथ्वी गोल है, दिया π का सटीक मान, पहला वैज्ञानिक कहती है दुनिया

5. माधव संगमग्राम (लगभग 1340–1425)

माधव को केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का संस्थापक माना जाता है. उन्‍होंने साइन, कोसाइन और आर्कटैन्जेंट के लिए Infinite Series का विकास किया. उनके कार्यों को Calculus का प्रारंभिक आधार माना जाता है. यह योगदान न्यूटन के कार्यों से पहले का माना जाता है.

6. श्रीनिवास रामानुजन (1887–1920)

श्रीनिवास रामानुजन को इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली गणितज्ञों में गिना जाता है. सीमित औपचारिक शिक्षा के बावजूद उन्होंने गणित में असाधारण योगदान दिया. उन्‍होंने Number Theory पर काम किया, कंटीन्यूड फ्रैक्शन्स पर शोध किए, ब्रिटिश गणितज्ञ जी.एच. हार्डी के साथ मिलकर कई ऐतिहासिक खोजें कीं और उनके सूत्र आज भी गणित, भौतिकी और कंप्यूटर विज्ञान में उपयोग किए जाते हैं.

7. सी. आर. राव (1920–2023)

प्रोफेसर सी. आर. राव आधुनिक सांख्यिकी (Statistics) के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं. उन्‍होंने Cramér Rao Bound का विकास किया, Rao–Blackwell Theorem प्रस्तुत की, डेटा विश्लेषण, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनके सिद्धांतों का व्यापक उपयोग होता है.

8. हरिश-चंद्र (1923–1983)

हरिश-चंद्र ने आधुनिक गणित और सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्‍होंने Representation Theory और Harmonic Analysis में महत्वपूर्ण शोध किए. Lie Groups पर उनके कार्यों ने क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित को नई दिशा दी. उनके शोध आज भी विश्वभर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं.