Jana Nayagan Review In Hindi: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साउथ सुपरस्टार विजय की मचअवेटेड फिल्म 'जन नायकन' 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है, जिसके चलते फैंस भी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं और रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं. विजय ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग सिर्फ साउथ में ही नहीं, बल्कि पूरे देश-विदेश में भी है. यही वजह है कि 'जन नायकन' साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. एक्स पर थलापति के फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आखिरी बार सुपरस्टार की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जन नायकन 400 करोड़ के बजट में बनी है और जनवरी से विवादों में फंसी हुई है. वहीं अब विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद फिल्म रिलीज हो चुकी है.
जन नायकन प्रोड्यूसर ने कही थी ये बात
फिल्म का निर्देशन एच. विनोथ ने किया है, जबकि इसका निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है. फिल्म निर्माता वेंकट के. नारायण ने रिलीज डेट की घोषणा के साथ खुशी भी जाहिर की. उन्होंने कहा, "सिनेमा में कुछ पल ऐसे होते हैं, जो इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं और 'जन नायकन' भी उन्हीं खास पलों में से एक है. थलापति विजय के बड़े पर्दे पर आखिरी बार नजर आने वाली फिल्म का हिस्सा बनना हमारे लिए सम्मान की बात है. हमें खुशी है कि हम यह फिल्म दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसकों तक पहुंचा रहे हैं. विजय का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है. उन्होंने एक अभिनेता के रूप में करियर शुरू किया और मेहनत, लोकप्रियता और लोगों से जुड़े रहने के कारण लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई. यही भरोसा और प्यार उन्हें राजनीति तक लेकर आया. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर इस बात का प्रमाण है कि जनता के साथ उनका रिश्ता कितना मजबूत है. हमें पूरा विश्वास है कि 'जन नायकन' दर्शकों के लिए एक यादगार सिनेमाई अनुभव साबित होगी. यह फिल्म विजय के शानदार फिल्मी करियर को एक भावनात्मक विदाई देगी, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा."
Jana Nayagan Review In Hindi: बॉबी देओल ने चुराई लाइमलाइट
जन नायकन में विजय के अलावा बॉबी देओल भी नजर आ रहे हैं, जिसके चलते फैंस ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद रिव्यू दिया और लिखा, बॉबी देओल और एक्टर विजय ने शो चुरा लिया. अनिरुद्ध का बैकग्राउंड फायर है.
BOBBY DEOL x @actorvijay Steal The Show ! 🥵💥@anirudhofficial BGM 😮💨🔥🔥🔥🔥#JanaNayagan https://t.co/SmePg7nBMr pic.twitter.com/whPdNe9K4X— 𝙎 𝙐 𝘿 𝘼 𝙍 𝙎 𝘼 𝙉 (@Akracing) July 23, 2026
Jan Nayagan Box Office: जन नायकन पहले दिन करेंगी इतनी कमाई
एडवांस बुकिंग के आकड़ों के बाद सैकनिल्क की मानें तो पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जन नायकन 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है.
Jan Nayagan Release: जन नायकन की रिलीज पर लोगों ने किया डांस
जन नायकन की रिलीज का जश्न पूरे देश में देखने को मिल रहा है. वहीं थलापति के फैंस ढोल की ताल पर डांस करते हुए दिख रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.
நெல்லை ராம் சினிமாஸ்🔥🥵#JanaNayagan pic.twitter.com/ZS55OPWwPW— ❤️🔥 (@VigneshRb11) July 23, 2026
Jan Nayagan Box Office: जन नायकन में विजय की फोटो वायरल
थलापति विजय की जन नायकन से एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वह डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.
Jan Nayagan Box Office: एडवांस बुकिंग में जन नायकन की धूम
जन नायकन की चर्चा कई महीनों से है. वहीं एडवांस बुकिंग के मामले में भी फिल्म की चर्चा खूब देखने को मिल रही है. एक एक्स पोस्ट के मुताबिक, जन नायकन ने 11 लाख 82 हजार 370 टिकटें बुक माय शो पर बेच दी है, जिसके चलते कमाई 19.75 करोड़ हो गई है. वहीं ब्लॉक सीट्स पर फिल्म ने 25.75 करोड़ की कमाई हासिल की है.
#JanaNayagan HITS IT OUT OF THE PARK 💥💥— 𝗙𝗶𝗹𝗺𝘆 𝗩𝗶𝗲𝘄 (@filmy_view) July 23, 2026
Tickets booked on BookMyShow
16 July- 11.77K
17 July- 5.4K
18 July- 40.44K
19 July- 236.6K
20 July- 206.66K
21 July- 230K Approx
22 July- 451.5K Approx 🔥
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Final Pre Sales- 11,82,370#JanaNayagan 432K Approx #JanaNayakudu… pic.twitter.com/2azzt2Cv9Y
Jan Nayagan Review: थलापति विजय की आखिरी फिल्म पर इमोशनल हुए फैंस
जन नायकन की रिलीज पर एक्स यूजर्स विजय थलापति की आखिरी फिल्म को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, आखिरी फर्स्ट डे फर्स्ट शो.
One Last FDFS 🥹🔥#JanaNayagan pic.twitter.com/n53hOWfVnN— 𝐏𝐫𝐮𝐬𝐡𝐨𝐭𝐡 𝚂𝙵𝙲 👽 (@Prushoth_17) July 23, 2026
Jan Nayagan Review: थलापति विजय को जन नायकन के जरिए ट्रिब्यूट
थलापति विजय की जन नायकन सुपरस्टार की आखिरी फिल्म कही जा रही है. वहीं मेकर्स ने इस फिल्म को उनके करियर की आखिरी फिल्म देने के चलते ट्रिब्यूट दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
#jananayagan #Thalapathi 🥺 pic.twitter.com/6FHkVWbbVV— MM (Multi Mode) (@rockers3394) July 23, 2026
Jan Nayagan Review: थलापति विजय का टाइटल कार्ड वायरल
जन नायकन के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का खूब रिएक्शन वायरल हो रहा है. इसी बीच थलापति विजय का टाइटल कार्ड एक्स पर वायरल हो रहा है.
#JanaNayagan Title card 😭😭🔥🔥🔥— 𝙎 𝙐 𝘿 𝘼 𝙍 𝙎 𝘼 𝙉 (@Akracing) July 23, 2026
Honourable Chief Minister Joseph Vijay 😮💨🔥 pic.twitter.com/5sINYmLA2B
Jan Nayagan Trailer: जन नायकन का ट्रेलर हुआ वायरल
थलापति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन का ट्रेलर प्रोमो एक एक्स यूजर ने शेयर किया है, जिसके साथ कैप्शन में लिखा गया, मुझे नहीं पता. आज जन नायकन का प्रोमो.
I Don't Care 🥵🥵🥵😮💨😮💨💥💥💥💥💥— 𝙎 𝙐 𝘿 𝘼 𝙍 𝙎 𝘼 𝙉 (@Akracing) July 21, 2026
TODAY #JanaNayagan Promo 👌🏻💥💥 pic.twitter.com/IyXt36RpfN
Jan Nayagan Release: जन नायकन हुई सिनेमाघरों में रिलीज
जन नायकन 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसके बाद फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे फैंस ने थलापति विजय की आखिरी फिल्म की रिलीज का जश्न मनाना शुरू कर दिया है.
Boomi athiruthu maamey 🥶🥵💥#JanaNayagan #ThalapathyVijay pic.twitter.com/PIbGQ1WCrH— ʲᵈᴀʟᴇxᴀɴᴅᴇʀᵗʷᵉᵉᵗˢ (@JDALEXtweets) July 22, 2026