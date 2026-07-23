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अब सीधे पीएम मोदी ने दिया भरोसा- छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है. पीएम मोदी ने लिखा हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

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अब सीधे पीएम मोदी ने दिया भरोसा- छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
पीएम मोदी ने किया ट्वीट
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है.
  • पीएम मोदी ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है.
  • पीएम मोदी ने लिखा किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी.
क्या सरकार नीट परीक्षा को रद्द करने के बारे में सोच रही है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक को लेकर फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा 'हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है!. हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है. संबंधित अधिकारियों और अधिकारियों को इस बारे में सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है. यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे कदमों की सीरीज जारी है.जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. 

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