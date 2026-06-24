Who is Aryabhata: भारत के वैज्ञानिक इतिहास में यदि किसी एक नाम ने गणित और खगोल विज्ञान की दिशा बदल दी, तो वह नाम आर्यभट्ट का है. लगभग 1500 वर्ष पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में वैज्ञानिक ज्ञान सीमित था, तब आर्यभट्ट ने ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए जो अपने समय से सदियों आगे थे. उन्हें प्राचीन भारत के महानतम गणितज्ञों और खगोलविदों में गिना जाता है. उनकी खोजों और सिद्धांतों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक विकास को प्रभावित किया.

आर्यभट्ट कौन थे

आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे. आर्यभट्ट का जन्म वर्ष 476 ईस्वी के आसपास माना जाता है. वे गुप्तकाल (लगभग 476–550 ईस्वी) के दौरान सक्रिय रहे, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है. माना जाता है कि उन्होंने कुसुमपुर (वर्तमान पटना) में अध्ययन और शोध कार्य किया. वे गणित, खगोल विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा के धनी थे. उन्होंने ऐसे वैज्ञानिक और गणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का नया मार्ग प्रशस्त किया.

आर्यभटीय: ज्ञान का अद्भुत ग्रंथ

आर्यभट्ट की सबसे प्रसिद्ध रचना 'आर्यभटीय' है. यह ग्रंथ 118 श्लोकों में है और इसमें गणित तथा खगोल विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया है. इस ग्रंथ में अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और समय की गणना जैसे विषयों को विस्तार से समझाया गया है. इसे भारतीय गणितीय परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिना जाता है.

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गणित में आर्यभट्ट का योगदान

आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए. उन्होंने त्रिकोणमिति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साइन (Sine) से संबंधित गणनाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया. उनके द्वारा तैयार की गई साइन सारणी को गणित के इतिहास की पहली साइन टेबल माना जाता है.

पाई (π) का सटीक मान

आर्यभट्ट ने पाई (π) का मान 3.1416 के बेहद निकट निकाला था. उस युग में इतने सटीक गणितीय मान की गणना करना एक बड़ी उपलब्धि थी. आज भी यह मान आधुनिक गणना के काफी करीब माना जाता है.

खगोल विज्ञान में महान उपलब्धियां

आर्यभट्ट केवल गणितज्ञ ही नहीं, बल्कि एक महान खगोलशास्त्री भी थे. उन्होंने ग्रहों की गति, पृथ्वी के आकार और समय की गणना पर महत्वपूर्ण कार्य किया. उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या भी की तथा बताया कि ग्रहण प्राकृतिक खगोलीय घटनाएं हैं, न कि कोई अलौकिक घटना.

पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत

आर्यभट्ट की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक यह थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है. उस समय अधिकांश लोग मानते थे कि सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं. आर्यभट्ट ने बताया कि आकाशीय पिंडों की गति का कारण पृथ्वी का स्वयं घूमना साबित होता है. यह विचार आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है और अपने समय के लिए अत्यंत उन्नत था.

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समय और खगोलीय गणनाएं

आर्यभट्ट ने समय की माप और खगोलीय गणनाओं पर भी विशेष कार्य किया. उन्होंने वर्ष की अवधि और ग्रहों की गति की गणना अत्यंत सटीकता से की. उनकी गणनाएं उस समय उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए आश्चर्यजनक रूप से सटीक थीं.

वैज्ञानिक विकास में योगदान

आर्यभट्ट का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा. उनके गणितीय और खगोलीय सिद्धांतों ने बाद के भारतीय विद्वानों को प्रेरित किया और विश्वभर में वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में योगदान दिया. उन्हें भारतीय गणित का अग्रदूत और प्राचीन भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है.

भारत ने कैसे किया सम्मान

आर्यभट्ट के सम्मान में भारत ने अपने पहले उपग्रह का नाम ‘आर्यभट्ट' रखा था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया. यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि भी थी.

Sources-

Ramanujan College

Aryabhata | Achievements, Mathematics, Works, Biography, & Facts | Britannica

Aryabhata - Wikipedia

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