दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन आज भी सुरक्षा कारणों से बंद, राजीव चौक, ITO-मंडी हाउस से केंद्रीय सचिवालय तक शामिल

दिल्ली मेट्रो ने 23 जुलाई का अपडेट जारी किया है. गुरुवार को सुबह 7 बजकर 30 मिनट से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. इससे पहले बुधवार को भी सुबह से 11 से शाम 6 बजकर 30 मिनट तक यह मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे. ऐसे में लोगों को आज भी इस अपडेट के हिसाब से ही अपनी यात्रा करनी होगी. हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी. गुरुवार को जिन 16 स्टेशनों को बंद किया गया है, उनमें ज्यादातर मेट्रो स्टेशन जंतर मंतर के आसपास ही है. मेट्रो स्टेशन खुलने को लेकर डीएमआरसी के अगले आदेश का इंतजार रहेगा.

ये मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद

1. लोक कल्याण मार्ग

2. राजीव चौक

3. पटेल चौक

4. रामकृष्ण आश्रम मार्ग

5. बाराखंभा रोड

6. सुप्रीम कोर्ट

7. सेवा तीर्थ

8. जनपथ

9. मंडी हाउस

10. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट

11. ITO

12. दिल्ली गेट

13. इंद्रप्रस्थ

14. खान मार्केट

15. जोर बाग

16. शिवाजी स्टेडियम

