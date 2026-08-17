'दोषी को पकड़ो, हमें न सताओ', JSSC CGL परीक्षा रद्द होने के बाद एग्जाम पास कर चुके अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा

JSSC CGL परीक्षा रद्द किए जाने के बाद इस एग्जाम को पास कर चुके अभ्यर्थियों का गुस्सा अब फूट पड़ा है. झारखंड सरकार ने JSSC CGL रद्द किया और TDPL की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. इसके बाद इस परीक्षा को पास कर चुके या नौकरी कर रहे लोगों में भारी रोष है.
रांची में प्रोजेक्ट भवन के पास बड़ी संख्या में ऐसा लोग जमा हुए हैं. एक शख्स ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "सरकार के फैसले के बाद मैं सड़कों पर आ गया हूं. मैं अपने मम्मी-पापा से कहना चाहता हूं. प्लीज, सब्र रखें. हम फिर जीतेंगे. हम सरकार से भी अपील करेंगे. प्लीज आपने जो फैसला लिया है, उसे वापस ले लें. सरकार का यह फैसला माननीय कोर्ट के आदेश की भी बेइज्जती है. एक तरह से कह सकते हैं कि आज इंसाफ हार गया है. माननीय कोर्ट की आज हार हुई है. मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा."
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: JSSC CGL aspirants, who cleared the exam, stage a protest at Project Bhawan against the state government's decision to cancel the exam— ANI (@ANI) August 17, 2026
One of the protestors says, "Following the government's decision, I am left on the streets. I would like to tell my… pic.twitter.com/xw5CqK0yWB
वहीं सरकार के फैसले से नाराज एक शख्स ने भावुक होते हुए कहा, "इस मामले की सीबीआई जांच करवाओ. जो इस धांधली में शामिल था उसे पकड़ा जाए. लेकिन जो निर्दोष है उसके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है. हमें न सताया जाए."
परीक्षा कैंसिल कराने की मांग कर रहे छात्रों ने क्या कहा?
लेकिन कई दिनों से रांची में JSSC-CGL एग्जाम और TDPL की तरफ से होने वाले सभी एग्जाम कैंसिल कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर भी हैं.
CM के परीक्षा रद्द करने के ऐलान पर स्टूडेंट लीडर पीयूष कुमार ने कहा कि ये तो एक मांग है. अभी और मांग हैं.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand | On CM's announcement to cancel the JSSC-CGL exam and all exams conducted by TDPL, Student leader Piyush Kumar says, "This is just the first step. Our demand regarding the '11th to 13th' issue remains in place; we are waiting for a decision on it. We… pic.twitter.com/2baV0KpnQF— ANI (@ANI) August 17, 2026
उन्होंने कहा, "यह तो बस पहला कदम है. '11वीं से 13वीं' के मुद्दे पर हमारी मांग अभी भी बनी हुई है. हम इस पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं. हम बैठकर इस आंदोलन के लिए अपना अगला कदम तय करेंगे. हमारी मांगें अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई हैं. यह तो बस पहला कदम और पहला जश्न है. अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है. लड़ाई जारी रहेगी. हम कहीं नहीं जा रहे हैं. CBI जांच अभी भी बाकी है और '11 से 13' का फैसला अभी पलटा जाना बाकी है. हम बैठकर डिटेल में गहराई से एनालिसिस करेंगे और फिर आपसे विस्तार से बात करेंगे कि कौन सी मांगें अभी भी बाकी हैं. हम कहीं नहीं जा रहे हैं."
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