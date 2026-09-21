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विराट या एडीबी डिविलियर्स नहीं, बल्कि इस खिलाड़ी की 'स्किल'को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार यादव

हालांकि, सकारात्मक खबरें आने के बावजूद मुंबई इंडियंस के प्रशंसकों का चिंता है क्या सूर्यकुमार यादव इस सीजन में टीम के साथ बने रहेंगे

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विराट या एडीबी डिविलियर्स नहीं, बल्कि इस खिलाड़ी की 'स्किल'को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार यादव
भारत के पूर्व टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव
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वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल की उम्र में अनगिनत रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है. ऐसा लगता है कि उनके प्रदर्शन ने न केवल दुनिया भर के प्रशंसकों को, बल्कि क्रिकेट के मैदान पर उनके साथी खिलाड़ियों को भी हैरान कर दिया है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दिग्गज और मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव भी इस युवा खिलाड़ी से काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं. जब सूर्यकुमार से किसी अन्य क्रिकेटर से एक ऐसा स्किल चुनने को कहा गया जो वे अपने पास देखना पसंद करेंगे, तो उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी या एबी डिविलियर्स जैसे महान खिलाड़ियों की खूबियों के बजाय सूर्यवंशी की छक्के मारने की क्षमता को चुना.


'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' के साथ एक साक्षात्कार में उनसे सवाल किया गया कि अगर उन्हें किसी खिलाड़ी की एक स्किल चुराने का मौका मिले, तो वह क्या है?इस पर सूर्यकुमार ने कहा, 'एक छोटा लड़का है, आपने उसका नाम सुना होगा. वैभव सूर्यवंशी. निश्चित रूप से उसकी छक्के मारने की क्षमता.' आईपीएल 2026 में सूर्यवंशी ने सिर्फ 16 मैचों में 237.31 के हैरान कर देने वाले स्ट्राइक-रेट से 776 रन बनाएॉ और उन्होंने ऑरेंज कैप (सबसे ज्यादा रन) के साथ-साथ 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' (MVP) का अवॉर्ड भी जीता. उन्होंने टूर्नामेंट में 72 छक्के जड़े, जो आईपीएल के किसी एक सीजन में किसी एक खिलाड़ी द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं.

इस साल रहा यादव का आईपीएल में निराशाजनक प्रदर्शन

दूसरी ओर, आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप जीतने वाले सूर्यकुमार का आईपीएल 2026 का सीजन निराशाजनक रहा, जहाँ वे 12 पारियों में केवल 270 रन ही बना सके और उनकी टीम 10 टीमों में 9वें स्थान पर रही. इस खराब फॉर्म के कारण सूर्यकुमार को कप्तानी से हटा दिया गया और भारत की टी20आई टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया, जबकि उन्होंने मार्च में भारत को टी20 विश्व कप 2026 की ट्रॉफी दिलाई थी.

क्या इंडियंस के साथ जुड़े रहेंगे सूर्यकुमार?

खिलाड़ी और टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एमआई में सूर्यकुमार के भविष्य को लेकर चिंताएं जताई जा रही थीं. हालांकि, हालिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वह आईपीएल 2027 के लिए फ्रेंचाइजी में बने रहने के लिए तैयार हैं. इस बीच, अपने शानदार आईपीएल सीजन के बाद सूर्यवंशी ने भारतीय टी20आई टीम में जगह बनाई है और वे एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं.

F & Q: Frequently Asked Questions

प्र. 1: वर्ष 2024 में भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनने के बाद सूर्यकुमार यादव का बतौर कप्तान रिकॉर्ड कैसा रहा?

उत्तर: 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा के संन्यास लेते ही जुलाई 2024 में सूर्यकुमार यादव को भारतीय टी20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया था. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. भारत ने उनके नेतृत्व में कोई भी द्विपक्षीय टी20 सीरीज नहीं गंवाई, एशिया कप 2025 का खिताब जीता और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी खिताबी जीत हासिल की.

प्र. 2: कप्तान के रूप में टीम को बड़ी खिताबी जीत दिलाने के बावजूद सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम से क्यों बाहर किया गया?

उत्तर: अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति द्वारा सूर्यकुमार को ड्रॉप करने की मुख्य वजह उनकी व्यक्तिगत बल्लेबाजी फॉर्म में लगातार आई गिरावट थी. 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद खेले गए अगले 42 पारियों में उनका बल्लेबाजी औसत गिरकर 25.88 रह गया और वर्ष 2025 में वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके. इसके अलावा, आईपीएल 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन (13 मैचों में 20.76 की औसत से केवल 270 रन) के चलते चयनकर्ताओं ने भविष्य की योजनाओं (2028 ओलंपिक और अगले वर्ल्ड कप) को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया.

प्र. 3: टी20 वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद टीम से ड्रॉप किए जाने की खबर सुनकर सूर्यकुमार यादव की पहली प्रतिक्रिया क्या थी?

उत्तर: सूर्यकुमार यादव ने खुलासा किया कि इस फैसले से वे पूरी तरह हैरान और स्तब्ध थे. उन्होंने बताया कि टीम की घोषणा से 2-3 दिन पहले चयनकर्ताओं ने फोन करके उन्हें आगे बढ़ने के फैसले की जानकारी दी थी, वह करीब 40-50 दिनों तक घर पर रहे और यह समझने की कोशिश करते रहे कि "सब कुछ सही चलने और वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है?" हालांकि, उन्होंने चयनकर्ताओं के प्रति किसी तरह का गुस्सा या कड़वाहट जाहिर नहीं की.

प्र. 4: सूर्यकुमार के स्थान पर भारतीय टी20 टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया और इस पर सूर्या का क्या रुख था?

उत्तर: चयनकर्ताओं ने श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया. इस बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उन्हें श्रेयस के कप्तान बनने से कोई आपत्ति या शिकायत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अय्यर के साथ काफी क्रिकेट खेला है और वे उन्हें एक अच्छा खिलाड़ी, इंसान और बेहतरीन कप्तान मानते हैं. उनकी एकमात्र निराशा बस इस बात को लेकर थी कि जब टीम का प्रदर्शन लगातार शानदार था, तो नेतृत्व बदलने की जरूरत क्यों पड़ी.

प्र. 5: ड्रॉप होने के मानसिक झटके के बाद सूर्यकुमार यादव को वापस क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा कहां से मिली?

उत्तर: सूर्यकुमार यादव ने बताया कि उनके इस कठिन समय में उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने उन्हें मानसिक रूप से काफी संभाला. जब वे निराशा के दौर से गुजर रहे थे, तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा, "ज़रा सोचो कि तुमने 20 साल पहले क्रिकेट खेलना क्यों शुरू किया था? क्योंकि तुम इस खेल के लिए पागल थे. अब बस उसी जुनून को दोबारा वापस लाओ.' इस बात ने सूर्या का नजरिया बदला और उन्होंने घरेलू क्रिकेट में दोबारा कड़ी मेहनत करने का मन बनाया.

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