रांची में गर्ल्स हॉस्टल बना सेक्स रैकेट का अड्डा, पुलिस ने कुछ किया गिरोह का भंडाफोड़

झारखंड की राजधानी रांची में एक छात्रावास की आड़ में सेक्ट रैकेट चलाने का मामला सामने आया है. रविवार को लालपुर इलाके में स्थित एक निजी गर्ल्स हॉस्टल पर पुलिस ने छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान हॉस्टल में पश्चिम बंगाल की 10 महिलाओं को पकड़ा गया. पुलिस ने ये रेड गुप्त सूचनाओं के आधार पर मारा था. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि इस निजी हॉस्टल से मिली महिलाएं सेक्स रैकेट में शामिल रही हैं. पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

सिटी डीएसपी कुमार वी रमण ने बताया कि लड़कियों को बंगाल से लाया गया था और उन्हें हॉस्टल से ही अलग-अलग जगहों पर सप्लाई किया जाता था. सभी महिलाओं को हिरासत में लिया गया है. जांच में पता चला है कि जिन महिलाओं को हिरासत में लिया गया है उनमें से अधिक पेशेवर हैं. पुलिस ने हॉस्टल के बार्टन को भी पकड़ा है.

पुलिस के अनुसार यह पहला मौका है जब रांची में किसी महिला छात्रावास से सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस गिरोह के पीछे कौन-कौन लोग काम कर रहे थे.

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि पश्चिम बंगाल में इस गिरोह के लिए कौन काम कर रहा था. और सेक्स रैकेट चलाने के लिए लड़कियों की सप्लाई कहां से कराई जा रही थी. पुलिस अब रांची में अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है. पुलिस को सूचना मिली है कि रांची के कई अलग-अलग ठिकानों से इस रैकेट को संचालित किया जा रहा है.