दिल्ली और झारखंड पुलिस ने मिलकर किए 12 ठिकानों पर छापे, दो ISIS आतंकी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवादी आफताब को दिल्ली से और अशहर दानिश को रांची से गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह 5 बजे रांची के एक लॉज में छापेमारी के दौरान ISIS के आतंकवादी दानिश को गिरफ्तार किया गया.

जांच में पता चला है कि दोनों आतंकी ISIS के स्लीपर मॉड्यूल सेल के आतंकवादी हैं. रांची के तबराक लॉज से आतंकी अशहर दानिश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 12 अलग-अलग जगह पर आतंकी ठिकानों पर छापेमारी की थी.

ISISI के दो आतंकियों के साथ-साथ पुलिस ने आठ संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया गया है. दानिश और आफताब केमिकल हथियार बनाने के एक्सपर्ट हैं. आतंकियों के पास मिले सामान और केमिकल से इसका खुलासा हुआ है.

आतंकियों के पास से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फर पाउडर, PH Value Checker, बॉल बेयरिंग् बरामद किया गया है. इसके साथ ही 1 लैपटॉप और 1 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है. साथ ही वेट मशीन, बीकर सेट, सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क, प्लास्टिक बॉक्स (जिसमें स्ट्रिप वायर, सर्किट, मदरबोर्ड आदि) भी बरामद किया गया है.