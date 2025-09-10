विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली और झारखंड पुलिस ने मिलकर किए 12 ठिकानों पर छापे, दो ISIS आतंकी गिरफ्तार

ISISI के दो आतंकियों के साथ-साथ पुलिस ने आठ संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया गया है. दानिश और आफताब केमिकल हथियार बनाने के एक्सपर्ट हैं. आतंकियों के पास मिले सामान और केमिकल से इसका खुलासा हुआ है. 

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली और झारखंड पुलिस ने मिलकर किए 12 ठिकानों पर छापे, दो ISIS आतंकी गिरफ्तार
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से आतंकी आफताब और रांची से अशहर दानिश को गिरफ्तार किया है
  • आफताब और दानिश दोनों ISIS के स्लीपर मॉड्यूल सेल के सदस्य हैं और केमिकल हथियार बनाने में माहिर हैं
  • रांची के तबराक लॉज में छापेमारी के दौरान अशहर दानिश को गिरफ्तार किया गया और 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवादी आफताब को दिल्ली से और अशहर दानिश को रांची से गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह 5 बजे रांची के एक लॉज में छापेमारी के दौरान ISIS के आतंकवादी दानिश को गिरफ्तार किया गया. 

जांच में पता चला है कि दोनों आतंकी ISIS के स्लीपर मॉड्यूल सेल के आतंकवादी हैं. रांची के तबराक लॉज से आतंकी अशहर दानिश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 12 अलग-अलग जगह पर आतंकी ठिकानों पर छापेमारी की थी. 

ISISI के दो आतंकियों के साथ-साथ पुलिस ने आठ संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया गया है. दानिश और आफताब केमिकल हथियार बनाने के एक्सपर्ट हैं. आतंकियों के पास मिले सामान और केमिकल से इसका खुलासा हुआ है. 

आतंकियों के पास से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फर पाउडर, PH Value Checker, बॉल बेयरिंग् बरामद किया गया है. इसके साथ ही 1 लैपटॉप और 1 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है. साथ ही वेट मशीन, बीकर सेट, सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क, प्लास्टिक बॉक्स (जिसमें स्ट्रिप वायर, सर्किट, मदरबोर्ड आदि) भी बरामद किया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Police Special Cell, Ranchi ATS, Terrorist Arrest, ISIS Sleeper Cell, Aftab, Ashhar Danish
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com