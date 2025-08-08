नीरज सिंह हत्याकांड: 8 साल बाद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को मिली जमानत, कोयलांचल में जश्न

झारखंड की राजनीति को झकझोर देने वाले नीरज सिंह हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया है. झरिया के पूर्व विधायक और भाजपा नेता संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की खंडपीठ ने उन्हें जमानत दी. अब उम्मीद है कि शुक्रवार शाम या शनिवार को सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर उन्हें छोड़ दिया जाएगा. संजीव सिंह के जमानत मिलने की खबर ने पूरे कोयलांचल में खुशी की लहर दौड़ गई है. सिंह मेंशन में विधायक समर्थक और संजीव समर्थकों का तांता लग गया है, मिठाईयां बांटी जा रही है.

संजीव सिंह के वकील बोले- उन्हें फंसाया गया था

संजीव सिंह के सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता M.A नियाजी और संजीव सिंह के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि यह पूरी तरह से राजनीतिक साजिश थी, जिसमें संजीव सिंह को फंसाया गया. उन्होंने बताया कि संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में हैं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के कारण वर्तमान में रांची के रिम्पास अस्पताल में इलाजरत हैं.

2017 में AK-47 से भून दिए गए थे डिप्टी मेयर नीरज सिंह

यह मामला 22 मार्च 2017 की रात का है, जब सरायढेला के कुंती निवास के पास कांग्रेस नेता और तत्कालीन डिप्टी मेयर नीरज सिंह की AK-47 से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हमले में उनके साथ तीन अन्य लोग, बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी, ड्राइवर चंद्रप्रकाश और सहयोगी अशोक यादव की भी मौत हो गई थी. नीरज सिंह को करीब 25 गोलियां मारी गई थीं.

जांच में संजीव का नाम आया सामने, शूटर भी गिरफ्तार

जांच में संजीव सिंह का नाम सामने आया और उन पर साजिश रचने का आरोप लगा. इसके बाद वे न्यायिक हिरासत में भेजे गए. इस केस से जुड़े सभी शूटर पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें अमन सिंह, शिबू उर्फ सागर, कुर्बान अली और चंदन सिंह उर्फ सतीश शामिल हैं.

2023 में जेल में बंद मेन शूटर की हत्या

हाल ही में इस केस में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ. 3 दिसंबर 2023 को धनबाद जेल में बंद मुख्य शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर आशीष रंजन सिंह ने ली थी, जिसे 6 अगस्त 2025 को यूपी STF ने एक मुठभेड़ में मार गिराया.