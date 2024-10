झारखंड को बड़ा तोहफा! CM हेमंत सोरेन ने रांची में रखी 310 बेड वाले अस्पताल की आधारशिला

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची के 'स्मार्ट सिटी' क्षेत्र में 310 बिस्तरों वाले एक 'मल्टी-स्पेशलिटी' अस्पताल की आधारशिला रखी. इस दौरान सीएम सोरेन ने कहा कि इस अस्पताल का निर्माण रांची नगर निगम (RMC) द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई गई 2.75 एकड़ भूमि पर कराया जा रहा है. ये अस्पताल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा, जिससे झारखंड के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अन्य राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

VIDEO | “We are inaugurating Apollo Enterprises Private Limited Hospital today. It will be of international level. This is the basic requirement of the common citizen and the government is committed to working for them in health sector,” says Jharkhand CM Hemant Soren… pic.twitter.com/dFP6XZ5tHI