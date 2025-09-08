विज्ञापन
झारखंड: प्रेम प्रसंग में 2 महिला की गला घोंटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शाम करीब 7:30 दोनों महिलाओं का शव बरामद हुआ. मृतकों की पहचान सोनी देवी (पति धर्मेंद्र यादव, निवासी संबलपुर, थाना सतगावां, मायका नीमाडीह) और रिंकू देवी (पति संतोष रविदास, निवासी नीमाडीह) के रूप में हुई है.

झारखंड: प्रेम प्रसंग में 2 महिला की गला घोंटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
गिरिडीह:

गावां थाना क्षेत्र के नीमाडीह में दो महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई. उसका शव घर से 4 किलोमीटर दूर जंगल में बरामद हुआ. बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं करमा पर्व के पारन दिन से लापता थीं. आरोपी ने पहले एक महिला की हत्या की और उसके बाद दूसरी की.

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शाम करीब 7:30 दोनों महिलाओं का शव बरामद हुआ. मृतकों की पहचान सोनी देवी (पति धर्मेंद्र यादव, निवासी संबलपुर, थाना सतगावां, मायका नीमाडीह) और रिंकू देवी (पति संतोष रविदास, निवासी नीमाडीह) के रूप में हुई है. मृतक रिंकू देवी के सात छोटे-छोटे बच्चे हैं, जबकि सोनी देवी की एक पुत्री है. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है. घटना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की.

प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका

बता दें कि सोनी देवी की खरसान निवासी श्रीकांत चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. दो साल पहले मामले को लेकर गांव में पंचायती हुई थी. जिसमें युवक ने जुर्माना के नाम पर 1 लाख 70 हजार रुपये भरा था. बाद में इधर पुनः दोनों बातचीत करने लगे. मृतका की मां मानो देवी ने बताया कि बीते गुरुवार को उनकी बेटी और रिंकू देवी पत्ता तोड़ने के लिए जंगल गई थी. जिसके बाद आरोपी युवक ने दोनों को जंगल में अलग-अलग जगह बुलाकर गला घोंटकर हत्या कर दी. इस मामले में श्रीकांत चौधरी नामक युवक को गिरफ्त में लिया गया हैं.

