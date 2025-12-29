School Holiday 2025: सर्दियों में शीत लहर का असर, जानें किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल

School Holiday 2025: जैसे-जैसे साल 2025 विदा हो रहा है और 2026 की दस्तक हो रही है, उत्तर भारत में शीतलहर (Cold Wave) ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है. गिरते तापमान और घने कोहरे को देखते हुए कई राज्यों ने छात्रों की सेहत और सुरक्षा के लिए स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है.स्टूडेंट्स और पैरेंट्स अपने-अपने शहरों के स्कूलों की छुट्टियों के बारे में जान लें.

उत्तर प्रदेश: 1 जनवरी 2026 तक अवकाश

यूपी सरकार ने भीषण ठंड और कोहरे के कारण राज्य के सभी स्कूलों को 1 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश दिया है. यह फैसला छोटे बच्चों को सुबह की कड़कड़ाती ठंड और सड़क पर कम विजिबिलिटी (Visibility) से बचाने के लिए लिया गया है.

बिहार और झारखंड: 31 दिसंबर तक राहत

राजधानी पटना सहित नालंदा और सहरसा जैसे जिलों में शीतलहर के कारण स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे. जिन जिलों में बड़ी कक्षाओं के स्कूल खुले हैं, वहां जिला प्रशासन ने समय बदल दिया है ताकि छात्र सुबह की भीषण ठंड से बच सकें.यहां भी कई जिलों में मौसम के मिजाज को देखते हुए छुट्टियां घोषित की गई हैं.

हिमाचल और राजस्थान: बर्फबारी और विंटर ब्रेक

ऊचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन प्रभावित है. इसे देखते हुए यहां के स्कूलों में 31 दिसंबर तक लंबी शीतकालीन छुट्टियां दी गई हैं. राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग (कैलेंडर) के अनुसार विंटर वेकेशन जारी हैं, जिसके तहत फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे.

दक्षिण और पूर्वी भारत: यहाँ पढ़ाई रहेगी जारी

उत्तर भारत के विपरीत, भारत के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में मौसम सामान्य बना हुआ है. केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्कूलों में कोई विशेष ठंड की छुट्टी नहीं है। **29 दिसंबर को यहां नियमित क्लासेस चलेंगी. पश्चिम बंगाल, ओडिशा और कर्नाटक में भी सोमवार को सामान्य कार्य दिवस रहेगा और स्कूल खुले रहेंगे.

