शव, खून के धब्बे... खौफनाक वारदात के बाद मिले ये 4 सुराग, क्या कातिल तक ले जाएगी जली हुई पासबुक?
झारखंड के जमशेदपुर के पास स्थित आदित्यपुर टाउनशिप से सटे शिवनारायणपुर जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का आंशिक रूप से दफन शव बरामद होने से सनसनी फैल गई. जब कुछ ग्रामीण गुरुवार को जंगल से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर जमीन से बाहर निकले एक व्यक्ति के पांव पर पड़ी. यह खबर तेजी से आसपास के इलाकों में फैली. सूचना पाकर आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. स्थिति को देखते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव बाहर निकाला गया.

बरामद दस्तावेजों से पुलिस को अहम सुराग
जिस स्थान पर शव दफन था, उससे कुछ दूरी पर खून के धब्बों का एक निशान भी मिला. इसके अलावा, घटनास्थल के पास से एक टोपी, अधजला आधार कार्ड और जली हुई बैंक पासबुक भी बरामद की गई है. बरामद दस्तावेजों से पुलिस को अहम सुराग मिलने की उम्मीद है.

 यह मामला हत्या का हो सकता है? 
पुलिस के मुताबिक, आधार कार्ड पर दर्ज पता पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र का है, जबकि बैंक पासबुक में जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र का पता अंकित है. थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने आशंका जताई है कि यह मामला हत्या का हो सकता है. उन्होंने कहा कि शव को जिस तरह से जमीन में दबाया गया है और पहचान से जुड़े दस्तावेजों को जलाने का प्रयास किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि अपराधियों ने हत्या के बाद मृतक की पहचान मिटाने की कोशिश की है.

फिलहाल, पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया है और आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है. शव की शिनाख्त के लिए सभी पहलुओं पर जांच जारी है. आसपास के सभी थानों की पुलिस को सूचना दी गई है और उनसे हाल के दिनों में मिसिंग लोगों के बारे में जानकारी मांगी गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी.

