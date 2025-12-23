विज्ञापन
मेरे खून के हर कतरे से मुजाहिद पैदा होगा... जैश के सरगना मसूद अजहर का ऑडियो सामने आया, फिर उगला जहर

भारत के चलाए ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह चोट खाने के बाद मसूद अजहर कुछ महीनों से काफी एक्टिव हो गया है. वो जैश को फिर से मजबूत करने के लिए चंदा मांग रहा है.

जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर की फाइल फोटो
  • पाकिस्तान में आतंकवाद खुलेआम फलफूल रहा है और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना सक्रिय हैं
  • मसूद अजहर ने एक ऑडियो में कहा कि उनके खून के हर कतरे से नए मुजाहिद पैदा होंगे
  • हाफिज सईद ने कहा कि जैश के मुजाहिदों के पास लड़ने के लिए बूट तक नहीं हैं फिर भी बदला लिया जाएगा
पाकिस्तान में आतंकवाद खुलेआम फलफुल रहा है और वहां बैठे आतंक के आका आए रोज बिना किसी रोक-टोक के जहर उगल रहे हैं. इसका सबूत एक बार फिर हमारे सामने हैं. आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का एक और ऑडियो सामने आया है जिसमें वो दावा कर रहा है कि उसके खून के हर एक कतरे से मुजाहिद यानी जेहादी पैदा होंगे. भारत में कई आतंकवादी हमलों का गुनाहगार मसूद ने एक जलसे में कहा कि जैश के मुजाहिदों के पास लड़ने के लिए पैरों में बूट तक नहीं है, इसके बावजूद वो बदला लेंगे.

भारत के चलाए ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह चोट खाने के बाद मसूद अजहर कुछ महीनों से काफी एक्टिव हो गया है. उसने इससे पहले जैश की तरफ से एक मुजाहिद पर आने वाले खर्च का हवाला देते हुए चंदा मांगा था. उस कैंपेन में जैश की तरफ से बाकायदा मुजाहिदों के लिए बूट-मोजे-जैकेट-टेंट की रेट लिस्ट जारी की गई थी.

इस ऑडियो में महिलाओं को सुनाते हुए मसूद अजहर कहता है, "मेरी मांओं और बहनों, तुम्हारे मुजाहिद भाई नंगे पांव लड़ रहे हैं. उनके पांवों में बूट नहीं होता. हम इसके लिए शर्मिंदा हैं लेकिन मेरी मांओं और बहनों यह याद रखना, हम मैदानों में निकल चुके हैं. हमने दुनिया के आराम को दूर रख दिया है." हालांकि ध्यान रहे कि NDTV इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता.

जैश-ए-मोहम्मद भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता तैयार करने के लिए तेजी से फंड इकट्ठा कर रहा है, महिलाओं की अलग ब्रिगेड बना रहा है. जैश पाकिस्तान के डिजिटल ऐप ‘Sadapay' जैसे ई-वॉलेट्स के जरिए डोनेशन ले रहा है. इसका मकसद डिजिटल हवाला को आसान बनाना और आतंकियों तक फंड तेजी से पहुंचाना है. भारत की एजेंसियां अब डिजिटल फंडिंग नेटवर्क और महिलाओं को जोड़ने की साजिश की गहराई से जांच कर रही है.

Pakistan, Jaish E Mohammad, Masood Azhar
