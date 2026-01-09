'आप हकीकत से दूर हैं, इन कुत्तों को महिमामंडित करने की कोशिश न करें...', स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे पर SC की सख्त टिप्पणी

आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई. इस दौरान अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की ओर से पेश किए गए सुझावों पर अदालत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. कोर्ट ने कहा, 'आप पूरी तरह हकीकत से दूर हैं. अस्पतालों में इन कुत्तों को महिमामंडित करने की कोशिश न करें.'

शर्मिला टैगोर इस मामले में एक आवेदक हैं और उनके वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि सभी कुत्तों को सड़कों से हटाना समाधान नहीं है. उन्होंने कहा कि जवाब विज्ञान और मनोविज्ञान में है, और मौजूदा ABC नियमों की समीक्षा जरूरी है.

वकील ने दिए सुझाव

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान वकील ने सुझाव दिए कि आक्रामक और सामान्य कुत्तों की पहचान के लिए विशेषज्ञ समिति बने. आक्रामक कुत्तों को मनोवैज्ञानिक उपचार देकर समाज में वापस भेजा जा सकता है. जिन कुत्तों को सुधारना संभव न हो, उन्हें समिति की पहचान के बाद सुलाना पड़े.

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'क्या उसे ऑपरेशन थिएटर में भी ले जाया जा रहा था? सड़कों पर घूमने वाले हर कुत्ते में चिन्हित होना लाजमी है.' कोर्ट ने वकील से कहा, 'आप वास्तविकता से पूरी तरह दूर हैं. अस्पतालों में इन कुत्तों का महिमामंडन करने की कोशिश न करें.'

वकील ने कहा कि रंगीन कॉलर लगाकर कुत्तों की पहचान की जा सकती है, जैसे कि कौन सा कुत्ता पहले काट चुका है, आदि. जॉर्जिया, आर्मेनिया जैसे देशों में ऐसा किया जा चुका है. इस पर कोर्ट ने कहा, 'उन देशों की जनसंख्या कितनी है? कृपया प्रैक्टिकली बातें करें, वकील साहब.'