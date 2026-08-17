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50 फीट लंबा, 1000 किलो वजन... भारत में ही रहता था दुनिया का सबसे बड़ा सांप; नाम भी है बेहद खास

आज नाग पंचमी है. ऐसे में जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में जो भारत में रहता था. दो साल पहले ही वैज्ञानिकों ने इस सांप के जीवाश्म ढूंढे थे.

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50 फीट लंबा, 1000 किलो वजन... भारत में ही रहता था दुनिया का सबसे बड़ा सांप; नाम भी है बेहद खास
गुजरात के कच्छे में सबसे बड़े सांप के जीवाश्म मिले थे.
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नई दिल्ली:

सांपों की दुनिया भी गजब है. दुनियाभर में सांपों की 4 हजार से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. लेकिन इनमें से लगभग 85 फीसदी जहरीले नहीं होते. लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी जब इस पृथ्वी पर एक ऐसा विशालकाय सांप रहता था, जो 50 फीट लंबा और एक हजार किलो वजन का था. 

ये सांप दुनिया में कहीं और नहीं, बल्कि भारत में ही रहता था. अप्रैल 2024 में IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने गुजरात के कच्छ में स्थित खदान से इस सांप के जीवाश्म खोजे थे. ये अवशेष 4.7 करोड़ साल पुराने थे.

नाम भी है बेहद खास

ये दुनिया का अब तक सबसे बड़ा सांप है. इस सांप का नाम 'वासुकी इंडिकस' रखा गया था. इस सांप के जीवाश्म कच्छ में पनांध्रो लिग्नाइट खदान से मिले थे.

IIT रुड़की के वैज्ञानिक सुनील बाजपेयी और देबजीत दत्ता ने इनके बारे में बताया था कि इसका नाम 'वासुकी इंडिकस' रखा गया है. यह नाम भगवान शिव के गले में लिपटे पौराणिक सांप 'वासुकी' के नाम पर रखा गया है. चूंकि, यह भारत में मिला था, इसलिए इसके नाम के पीछे 'इंडिकस' लगाया गया था.

IIT रुड़की की टीम ने बताया था कि इस सांप की रीढ़ की 27 हड्डियां मिली हैं, जिनमें से ज्यादातर अच्छी हालत में हैं. ये हड्डियां पूरी तरह से विकसित सांप की लगती हैं. 

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Photo Credit: PIB

इन हड्डियों की लंबाई 1.48 से 2.47 इंच और चौड़ाई 2.46 से 4.39 इंच थीं. इस आधार पर अनुमान लगाया गया था कि इसका शरीर चौड़ा और बेलनाकार रहा होगा. इस आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि ये सांप 35.8 से 49.9 फीट लंबा होगा और इसका वजन लगभग 1 हजार किलो रहा होगा.

उनका यह भी मानना ​​है कि अपने बड़े आकार के कारण 'वासुकी इंडिकस' धीरे-धीरे चलने वाला और घात लगाकर शिकार करने वाला जीव रहा होगा. ठीक एनाकोंडा या अजगर की तरह, जो तटीय दलदली इलाकों में रहता था.

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किस प्रजाति का था ये सांप?

रिसर्चर 'वासुकी इंडिकस' को 'मैडत्सोइडे' (Madtsoiidae) फैमिली में रखते हैं. यह सांपों का एक ऐसा समूह था जो लगभग 10 करोड़ साल तक मौजूद रहा. इस प्रजाति के सांप अफ्रीका, यूरोप और भारत समेत दुनिया के कई इलाकों में पाए जाते थे.

यहीं पर वासुकी इंडिकस के जीवाश्म मिले थे.

यहीं पर वासुकी इंडिकस के जीवाश्म मिले थे.
Photo Credit: PIB

इस स्टडी से पता चलता है कि 'वासुकी इंडिकस' शायद बड़े 'मैडत्सोइडे' सांपों के उस समूह का हिस्सा हो सकता है जो सबसे पहले भारत में विकसित हुए थे. 

माना जाता है कि इसके बाद, इओसीन काल (लगभग 5.6 से 3.4 करोड़ साल पहले का समय) के दौरान ये सांप दक्षिणी यूरोप और अफ्रीका तक फैल गए होंगे.

दुनिया का सबसे बड़ा सांप

इससे पहले कोलंबिया में पाए गए टाइटनोबोआ (Titanoboa cerrejonensis) को दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता था, जो 14 मीटर तक लंबा था. लंबाई के मामले में 'वासुकी इंडिकस' कड़ी टक्कर देता है. हालांकि, 'टाइटनोबोआ' का वजन 'वासुकी इंडिकस' से थोड़ा ज्यादा था. टाइटनोबोआ का वजन लगभग 1.13 टन था.

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