घर कितना भी साफ हो... ये 5 जीव बना लेते हैं अपना ठिकाना, जानें क्यों आते हैं और घर से कैसे रखें दूर

घर कितना भी साफ-सुथरा क्यों न हो, कुछ छोटे जीव और कीड़े किसी न किसी रास्ते से अंदर पहुंच ही जाते हैं. रसोई में चींटियां, दीवारों पर छिपकलियां, बाथरूम में तिलचट्टे और शाम होते ही मच्छर अक्सर नजर आने लगते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, इन्हें रोकने का सबसे असरदार तरीका है कि घर में इनके लिए भोजन, पानी और छिपने की जगह उपलब्ध न हो.

घर में क्यों आती हैं चींटियां

चींटियां अक्सर चीनी, मिठाई, फल या खाने के छोटे-छोटे टुकड़ों की तरफ आकर्षित होती हैं. ये दीवारों या फर्श की बारीक दरारों से भी घर में दाखिल हो सकती हैं. खाने की चीजों को अच्छी तरह बंद डिब्बों में रखना और गिरे हुए खाने को तुरंत साफ करना इनके आने की संभावना कम कर सकता है.

छिपकलियों को घर से दूर रखने के क्या है उपाय

घर में छिपकली दिखना आम बात है. ये अक्सर वहां नजर आती हैं जहां छोटे कीड़े-मकौड़े मौजूद होते हैं. रात में रोशनी के आसपास भी इनकी मौजूदगी बढ़ सकती है. खिड़की-दरवाजों की जाली ठीक रखना और घर में कीड़ों की संख्या कम करना मददगाार हो सकता है.

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घर में कैसे जगह बना लेते हैं तिलचट्टे

तिलचट्टों को भोजन, नमी और छिपने की जगह आसानी से मिल जाए तो वे घर में टिक सकते हैं. खासकर रसोई और बाथरूम इनके पसंदीदा स्थान हो सकते हैं. विशेषज्ञ भोजन को ढककर रखने, कूड़ेदान बंद रखने और पानी के रिसाव को ठीक करने की सलााह देते हैं.

मच्छरों को भगाने के उपाय

मच्छर खुले दरवाजे-खिड़कियों से घर में आ सकते हैं. घर के अंदर और आसपास जमा पानी इनके पनपने की जगह बन सकता है. एक्सपर्ट के अनुसार, पानी जमा करने वाले बर्तनों और गमलों की ट्रे को नियमित रूप से खाली और सााफ करना चाहिए. खिड़कियों पर जाली लगाना भी मदद करता है.

मक्खियां कैसे होती है आकर्षित

मक्खियां खाने की गंध और कूड़े की तरफ तेजी से आकर्षित होती हैं. खुले में रखा खाना और गीला कचरा इनके लिए अनुकूल माहौल बनाता है. इसलिए खााने को ढककर रखें, कूड़ा नियमित रूप से बाहर करें और रसोई की सतह को साफ रखें.

सफाई के साथ इन बातों का रखें ध्यान

एक्सपर्ट के अनुसार, हर छोटे कीड़े को खत्म करने के लिए तुरंत केमिकल स्प्रे करना जरूरी नहीं है. पहले उनके भोजन, पानी और छिपने की जगह को कम करना चाहिए. जरूरत पड़ने पर ही लेबल के निर्देशों के अनुसार कीटनाशक का इस्तेमााल करें.

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