International Tiger Day: बाघ सिर्फ जंगल की दहाड़ ही नहीं, बल्कि वो पूरे जंगल के इकोसिस्‍टम की सेहत का प्रतीक है. बाघ हैं तो जंगल है, जंगल है तो बारिश है. बारिश हैं तो नदियां हैं और नदियां हैं तो जीवन है. जब बाघों की संख्या बढ़ती है, तो इसका मतलब है- जंगलों की हालत सुधर रही है. इसी साल जनवरी में साइंस जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक दशक से भी कम समय में देश में बाघों की संख्‍या दोगुनी हो गई है.

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक, बाघों की संख्या, जो 2010 में अनुमानित 1,706 थी, वो 2022 में बढ़कर 3,682 हो गई. आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में जितने बाघ हैं, उनका तीन चौथाई हिस्‍सा यानी 75 फीसदी बाघ, भारत में हैं.

ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है. और ये कामयाबी मिली कैसे? बाघों के अवैध शिकार और हैबिटेट लॉस से बचाकर, मानव-वन्‍यजीव संघर्ष को कम करके, बाघों के लिए पर्याप्‍त शिकार सुनिश्चित करके और वन्‍यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाकर. और आज का दिन तो बेहद ही खास है, क्‍योंकि आज है- अंतरराष्‍ट्रीय बाघ दिवस.

हर साल 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस (World Tiger Day) मनाया जाता है, जो कि सिर्फ एक प्राणी को बचाने का नहीं, बल्कि एक पूरे इकोसिस्‍टम यानी पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा का प्रतीक है. अवैध शिकार, जंगलों की कटाई और इंसानी दखल की वजह से बाघों का अस्तित्व खतरे में आया. इनकी संख्‍या बढ़ाने के उद्देश्‍य से साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए टाइगर समिट हुई थी.

इसी समिट में वर्ल्ड टाइगर डे मनाने का निर्णय लिया गया. यहां 13 टाइगर रेंज देशों ने मिलकर वादा किया था कि 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करेंगे- यही था Tx2 लक्ष्य. भारत ने ये लक्ष्‍य 10 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया.

1973 में जब भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, तो देश में बाघों की संख्या बस 1,827 रह गई थी - जबकि 1900 में ये संख्या 40,000 से भी अधिक आंकी जाती थी. यही चिंता प्रोजेक्‍ट टाइगर की शुरुआत की वजह बनी.

इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था- बाघों और उनके आवास को संरक्षित करना, अवैध शिकार रोकना और लोगों में जागरूकता लाना. शुरुआत नौ रिजर्व से हुई थी, लेकिन आज देश में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो 75,000 वर्ग किमी से ज्यादा क्षेत्र में फैले हैं. 10 साल से कम समय में भारत में बाघों की संख्‍या दोगुनी हो चुकी है.

2022 में कैमरा ट्रैप से मिली जानकारी के आधार पर बताया है कि भारत में कम से कम 3,167 बाघ हैं. PIB ने अपनी रिपोर्ट में अधिकतम अनुमान 3,925 और औसत 3,682 है. यानी पिछले 50 साल में भारत ने बाघों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा कर दी. यहां तक कि दुनिया के कुल बाघों में से 75% बाघ भारत में ही हैं. इस पर गर्व जताते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा- 'Let the roars grow louder' यानी बाघों की दहाड़ और तेज होने दी जाए.

Let the roars grow louder 🐅



India has shown remarkable success in tiger conservation. With 58 reserves and 3,682 tigers, we have emerged as an example for the world in tiger conservation. Tiger conservation is not just about saving the species. Their rising numbers also… pic.twitter.com/iBx3SFD1UE