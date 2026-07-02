PM मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री तकाइची को क्यों कहा अपनी 'छोटी बहन'? समझिए इसके मायने

जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत दौरे पर हैं. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और भारत में कई कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री को कई बार 'छोटी बहन' कहा. यह दोनों नेताओं के बीच हुई एक निजी बातचीत का नतीजा था, जो उनके बीच बने करीबी रिश्ते को दिखाता है.

यह बात सबसे पहले उनके संयुक्त प्रेस बयान के दौरान सुनी गई और बाद में भारत-जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए भी दोहराई गई.

तकाइची बोलीं- वो PM मोदी को मानती हैं बड़ा भाई

हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय बैठक में मौजूद लोगों के अनुसार, यह बात दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत से जुड़ी है. गुरुवार की बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री तकाइची ने कहा कि वह हमेशा जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अपना 'बड़ा भाई' मानती थीं क्योंकि वह उनसे उम्र में थोड़ी छोटी थीं. उन्होंने आगे कहा कि अब वह प्रधानमंत्री मोदी को भी बड़े भाई जैसा मानती हैं.

PM मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री से की मुलाकात

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PM मोदी ने भी तकाइची को बताया छोटी बहन

प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी से जवाब देते हुए इस भावना को अपनाया और तकाइची को अपनी 'छोटी बहन' कहा.

यह बातचीत दोनों नेताओं के बीच पहले हुई एक मुलाकात पर भी आधारित थी. संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तकाइची ने अपनी पिछली मुलाकात को याद करते हुए कहा, 'अभी-अभी आपने मुझे अपनी प्यारी छोटी बहन कहा, लेकिन पिछली मुलाकात में हमने भाई-बहन के तौर पर अपना रिश्ता बनाए रखने का वादा किया था.'

इन निजी टिप्पणियों ने भारत-जापान संबंधों की गर्मजोशी को उजागर किया और दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित इस शिखर सम्मेलन में मानवीय पहलू जोड़ा.

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