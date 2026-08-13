सोहा अली खान का ब्यूटी सीक्रेट, जानें खाली पेट लहसुन खाने से क्या होता है?

आजकल फिटनेस और हेल्थ को लेकर लोग कई पुराने घरेलू नुस्खों को फिर से अपनाने लगे हैं, जिनमें से एक है सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाना. हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान ने भी इस आदत को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाया है. अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर कर उन्होंने बताया कि रोज सुबह एक कली कच्चा लहसुन खाने से उन्हें कई स्वास्थ्य लाभ महसूस हुए हैं, तो चलिए जानते हैं खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से क्या होता है?

यहां देखिए वीडियो...

सोहा का मानना है कि खाली पेट लहसुन इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने और शरीर में सूजन कम करने में मदद कर सकता है, तो आइए एक नजर डाल लेते हैं लहसुन खाने का सही तरीका क्या है? खाली पेट लहसुन खाने से क्या होता है?

कच्चा लहसुन खाने का सही तरीका क्या है?

लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक सक्रिय तत्व बनता है, अगर किसी को कच्चा लहसुन चबाने में परेशानी हो, तो वह लहसुन को हल्का कुचलकर 10 मिनट के लिए छोड़ सकता है और फिर उसका सेवन कर सकता है.

सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाने के फायदे

इम्यूनिटी मजबूत बनाने में मददगार:

लहसुन में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को संक्रमण और मौसमी बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं.

दिल की सेहत के लिए अच्छा:

कच्चा लहसुन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने और हार्ट को हेल्दी बनाने में सहायक हो सकता है.

पाचन को बेहतर बनाता है:

लहसुन पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करने में मदद कर सकता है, जिससे गैस, पेट फूलने जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है और पेट को ठीक रखा जा सकता है.

वजन घटाने में मिल सकती है मदद:

लहसुन शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे कैलोरी बर्न करने की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है, जो वजन को कंट्रोल करने में सहायक साबित हो सकती है.

त्वचा और बालों को मिल सकते हैं फायदे:

लहसुन शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है. इससे मुंहासे, बेजान त्वचा और बाल झड़ने जैसी समस्याओं में कुछ हद तक सुधार देखने को मिल सकता है.

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