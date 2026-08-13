शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ है. नांदेड में हुए हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बात की. सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने सुखबीर बादल के स्वास्थ्य की जानकारी ली. हमले में बादल के हाथ में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
आरोपी की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है. नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक रोहन नीलाभ ने इसकी पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि जसपाल सिंह एक बुजुर्ग निहंग है. घटना के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी को लोगों द्वारा पकड़ते हुए देखा जा सकता है.
सुखबीर बादल पर DSGMC अध्यक्ष कालका बोले- गुरुघर में ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं
महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन गुरुघर के भीतर इस तरह की हिंसक घटना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती. कालका ने कहा कि पूरा सिख समुदाय इस हमले की निंदा करता है. उन्होंने कहा कि यदि किसी को किसी नेता से शिकायत है तो उसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से वोट के जरिए दिया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने निहंग संगठनों से हमलावर की पहचान और उसके गुट की जांच कराने की मांग भी की.
#WATCH | Delhi | On the attack on Sukhbir Singh Badal at a Gurdwara in Nanded, President of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC), Harmeet Singh Kalka, says, "I condemn this attack in the strongest terms... Regardless of political differences one might have with… pic.twitter.com/UYIGsozBxS— ANI (@ANI) August 13, 2026
सुखबीर बादल पर हमले की भुंदर और चीमा, बोले- ईश्वर ने एक बार फिर अकाली दल को बचाया
सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद अकाली दल के वरिष्ठ नेता एस. बलविंदर सिंह भुंदर और डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने घटना की निंदा की. उन्होंने कहा कि ईश्वर ने एक बार फिर सुखबीर बादल की रक्षा की है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि किसी सिख ने ऐसे पवित्र स्थान पर हमला किया होगा.
नांदेड़ हमले के बाद पीएम मोदी ने हरसिमरत कौर बादल से की बात
महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुए हमले में घायल शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बात की. सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने सुखबीर बादल के स्वास्थ्य की जानकारी ली. हमले में बादल के हाथ में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
<
Prime Minister Narendra Modi spoke to Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal’s wife, Harsimrat Kaur Badal, over the phone and inquired about his health: Sources— ANI (@ANI) August 13, 2026
Badal got injured in an attack at a gurdwara in Nanded, Maharashtra, today. He sustained an injury to his hand… pic.twitter.com/vG8fraHK9U
/p>
2 साल से नांदेड़ में रह रहा था आरोपी
आरोपी जसपाल सिंह सेवादार है. 2 साल से नांदेड़ में रह रहा था. हमले के पीछे मोटिव क्या है? इसे लेकर पूछताछ जारी. हमले के वक्त बादल की पत्नी हरसिमरत कौर भी मौजूद थीं. जसपाल सिंह पिछले दो साल से गुरुद्वारे में काम कर रहा था. हमले के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है. हमले को अंजाम देने के लिए उसने कृपाण का इस्तेमाल किया
सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाला खुद को बता रहा लॉ ग्रेजुएट
सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाला निहंग जसपाल सिंह लॉ ग्रेजुएट है. इस बात का दावा आरोपी ने खुद पुलिस के सामने किया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कहा कि उसने पुणे से लॉ की पढ़ाई की है. आरोपी का कहना है कि सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब को 'उड़ता पंजाब' बनाया, इससे वह बेहद गुस्से में था. मालूम हो कि पंजाब को 'उड़ता पंजाब' कहने का मतलब नशे के व्यापक इस्तेमाल से जुड़ा है.
सुखबीर बादल की जान बचाने वाले पुलिसकर्मी के बादल परिवार ने छुए पैर
सुखबीर बादल पर दौरान SPU (स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट) के पुलिस इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे ने अपनी बहादुरी से सुखबीर सिंह बादल की जान बचा ली. जैसे ही हमलावर ने कृपाण से वार करने की कोशिश की, संतोष केंद्रे तुरंत सुखबीर बादल के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए. इस दौरान हमलावर को रोकते समय उनके हाथ में चोट भी लगी. इंस्पेक्टर की साहसिक कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया. उनकी बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा को देखकर बादल परिवार भावुक हो गया. अस्पताल में परिवार के सदस्यों ने इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे के पैर छूकर उनका आभार व्यक्त किया और उन्हें सच्चा नायक बताया.
सुखबीर बादल के बचाव में पुलिस इंस्पेक्टर भी घायल
शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमला हुआ है. नांदेड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार यह घटना दोपहर करीब 1:50 बजे मुगट स्थित माता साहेब गुरुद्वारे में हुई. दर्शन करने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते समय एक सिख सेवादार ने कृपाण से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ में चोट लग गई. बचाव के दौरान SPU के पुलिस इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे भी घायल हो गए. दोनों का यशोसाई अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई गई है.
आरपी सिंह ने पंजाब के पुराने दौर की दिलाई याद
आरपी सिंह ने कहा कि नांदेड में सुखबीर सिंह बादल पर हमला बेहद निंदनीय है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है. राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं लेकिन हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्होंने पंजाब में आतंकवाद और हिंसा के पुराने दौर का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब और पंजाबी समुदाय ने उन मुश्किल वर्षों में बहुत कुछ झेला है. कई पीढ़ियां आज भी उस दौर के दर्द को महसूस करती हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में उन दिनों को वापस नहीं आने देना चाहिए.
पिछली रात सुरक्षा कर्मी ने हमलावर को रोका:एडवोकेट अर्शदीप सिंह क्लेर
सुखबीर सिंह बादल पर हमले को लेकर एडवोकेट अर्शदीप सिंह क्लेर ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि सुखबीर बादल पिछली रात नांदेड पहुंचे थे. जैसे ही हमलावर ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की एक सुरक्षा कर्मी ने बीच में आकर उन्हें बचाया. इस दौरान सुरक्षा कर्मी को गंभीर चोट लगी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि घटना की पूरी कड़ी और हमले की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि सुखबीर सिंह बादल पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनका हौसला बना हुआ है.
राजा वड़िंग बोले- राजनीतिक गुस्सा हिंसा का कारण नहीं
पंजाब कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा ने भी घटना की निंदा की. उन्होंने कहा कि सिख संगत के भीतर बेहबल कलां, बरगाड़ी बेअदबी और 2015 की पुलिस फायरिंग जैसे मामलों को लेकर गुस्सा और नाराजगी है. इन मामलों में न्याय में देरी को लेकर भी असंतोष है. हालांकि उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक गुस्सा हिंसा को सही नहीं ठहरा सकता. न्याय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जवाबदेही के जरिए होना चाहिए.
CM फडणवीस ने सुखबीर बादल पर जानलेवा हमले की गहन जांच के आदेश
महाराष्ट्र के नांदेड में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है. घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदेड के पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर पूरे मामले की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमले के पीछे की वजह, आरोपी की मंशा और किसी संभावित साजिश के एंगल की गहन जांच की जाए.
हमलावर का वीडियो आया सामने
पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले निहंग की पहचान सामने आ गई है. नांदेड़ के एसपी रोहन नीलाभ ने बताया कि सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले निहंग की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है. जसपाल सिंह बुर्जुग निहंग है. उसका एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें हमले के बाद हाथापाई के दौरान उसकी पगड़ी खुल गई. वीडियो में एक शख्स जसपाल की पगड़ी बांधता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि वीडियो हमले के तुरंत बाद का है.