शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर एक बार फ‍िर जानलेवा हमला हुआ है. नांदेड में हुए हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बात की. सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने सुखबीर बादल के स्वास्थ्य की जानकारी ली. हमले में बादल के हाथ में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

आरोपी की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है. नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक रोहन नीलाभ ने इसकी पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि जसपाल सिंह एक बुजुर्ग निहंग है. घटना के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी को लोगों द्वारा पकड़ते हुए देखा जा सकता है.

