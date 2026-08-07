Explainer: दिल्ली-NCR में क्यों हो रही लगातार झमाझम बारिश? समझ लीजिए इसकी वजह

दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने पूरे इलाके में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. अगस्त के पहले हफ्ते में अचानक इतनी बारिश से कई लोग हैरान हैं. हालांकि इस बारिश से अधिकतम तापमान कम हुआ है और मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्या भी पैदा हो गई है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत ने लगातार भारी बारिश क्यों हो रही है.

वेदर सिस्टम की वजह से बारिश

भारी बारिश के इन दौरों की वजह समझने के लिए कई कारकों पर गौर करना जरूरी है. मौसम वैज्ञानिक इस बारिश के लिए उत्तर भारत में एक साथ सक्रिय कई मौसमी घटनाओं के दुर्लभ संयोग को जिम्मेदार मान रहे हैं.

NDTV ने स्काईमेट वेदर में मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन के उपाध्यक्ष महेश पलावत से इन क्षेत्रीय वायुमंडलीय कारकों के बारे में बात की. पलावत ने बताया, 'लगातार हो रही यह बारिश कई अलग-अलग वायुमंडलीय घटनाओं के दुर्लभ मेल का नतीजा है. गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल रहा है. यह बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं को सीधे उत्तर-पश्चिम भारत की ओर धकेल रहा है, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं.

IMD ने भी आधिकारिक तौर पर इन मुख्य वायुमंडलीय कारकों की पुष्टि की है. भारी बारिश की वजह बनने वाले कारकों पर गौर करते हुए, IMD ने माना है कि दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है.

राजस्थान, दिल्ली से बंगाल तक बादलों की पट्टी

IMD ने समुद्र तल पर एक मॉनसून ट्रफ यानी कम दबाव वाली लाइन की भी पुष्टि की है, जो गंगानगर, दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र, रांची, दीघा और वहां से दक्षिण-पूर्व की ओर पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है.

मॉनसून ट्रफ कम दबाव वाली एक लंबी पट्टी होती है जो भारी बारिश वाले बादलों को पूरे देश में खींचती है. फिलहाल, यह रेखा सीधे दिल्ली से होकर गुजर रही है और राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक की वेदर सिस्टम को जोड़ रही है. क्योंकि दिल्ली सीधे इस रास्ते पर है, इसलिए बारिश वाले बादल लगातार शहर के ऊपर आ रहे हैं, जिससे बारिश लगातार और तेज हो रही है.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक वजह

IMD ने साफ तौर पर उस ऊपरी-हवा वाले सिस्टम की पहचान की है जो अभी काम कर रहा है.वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मध्य और ऊपरी ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज में एक 'ट्रफ' के रूप में बना हुआ है, जिसकी धुरी समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर, लगभग 73°E देशांतर और 29°N अक्षांश के उत्तर में है.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय और उत्तर भारत के ऊपर से आने वाला एक ऊंचाई वाला तूफानी सिस्टम है. अभी, यह सिस्टम दिल्ली के ठीक उत्तर में वायुमंडल में काफी ऊंचाई, हवा में लगभग 5.8 किमी पर आगे बढ़ रहा है. जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आम मॉनसून हवाओं से टकराता है, तो यह बारिश को तेज कर देता है और बारिश का समय सामान्य से कहीं ज्यादा लंबा हो जाता है.

दिल्ली में कितनी हुई बारिश?

IMD के अनुसार, 7 अगस्त 2026 को सुबह 08:30 बजे से शाम 05:30 बजे के बीच, राजधानी के कई इलाकों में बारिश का आंकड़ा 100 मिमी को पार कर गया, जिसमें पुष्प विहार (111.5 मिमी) और छतरपुर (104.5 मिमी) सबसे आगे रहे. इस दौरान आयानगर में 87.4 मिमी, पालम में 73.5 मिमी, जनकपुरी में 68.0 मिमी, हरौदा कलां में 67.0 मिमी, पूसा में 59.5 मिमी, सफदरजंग में 57.3 मिमी बारिश दर्ज की गई.

कल कैसा रहेगा मौसम?

IMD का अनुमान है कि मॉनसून ट्रफ दिल्ली-NCR के पास बना रहेगा, जिससे मौसम में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी. IMD ने 8 अगस्त के लिए बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है, जिसमें सुबह से दोपहर तक कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग का यह भी कहना है कि शाम या रात में बारिश का एक और दौर हो सकता है. IMD ने आने वाले दिनों के लिए अनुमान लगाया है कि रुक-रुक कर बहुत हल्की से हल्की बारिश होती रहेगी और 9 से 13 अगस्त के बीच अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 32°C से 35°C के बीच स्थिर हो जाएगा.

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