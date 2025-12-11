विज्ञापन
विशेष लिंक

सर प्लीज कानून सख्त कीजिए... डॉन की बेटी ने हाथ जोड़ पीएम मोदी से क्यों लगाई मदद की गुहार?

डॉन की बेटी ने कहा कि पिछेल कई सालों से वह अपने केस को लेकर सिर्फ बातें करती रहती हैं. कोई उस पर सीरियस नहीं होता है. न ही मीडिया भी उस तरीके से सपोर्ट नहीं करता है. कुछ मीडिया ने अब उनसे कॉन्टेक्ट करने की बात कही है. वह चाहती है कि उसकी गुहार मीडिया के जरिए देश के पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचे

Read Time: 2 mins
Share
सर प्लीज कानून सख्त कीजिए... डॉन की बेटी ने हाथ जोड़ पीएम मोदी से क्यों लगाई मदद की गुहार?
डॉन की बेटी की पीएम मोदी से गुहार.
  • अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी ने पीएम मोदी और अमित शाह से कानून सख्त करने की गुहार लगाई है.
  • उसने दावा किया कि उसकी पहचान छिपाई गई, प्रॉपर्टी छीनी गई और उस पर हमला भी हुआ.
  • डॉन की बेटी ने कहा कि आरोपियों पर केस होने के बावजूद वे कोर्ट में नहीं आते हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

अंडरवर्ल्ड के नामी डॉन की बेटी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाई है. उसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने दावा किया कि उसकी पहचान छिपाई गई, प्रॉपर्टी ले ली गई, रेप किया गया, मर्डर करने की भी कोशिश हुई. अपने वीडियो संदेश में डॉन की बेटी ने खुद के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है. इसके साथ ही उसने देश के कानून को और सख्त बनाने की अपील भी की, जिससे इंसाफ मिल सके.

ये भी पढ़ें- इस साल कौन-कौन से कुख्यात आतंकी-गैंगस्टर लाए जा चुके भारत, लूथरा भाई भी होंगे डिपोर्ट

कानून सख्त बने, ताकि मिसयूज न हो

डॉन की बेटी ने कहा कि पिछेल कई सालों से वह अपने केस को लेकर सिर्फ बातें करती रहती हैं. कोई उस पर सीरियस नहीं होता है. न ही मीडिया भी उस तरीके से सपोर्ट नहीं करता है. कुछ मीडिया ने अब उनसे कॉन्टेक्ट करने की बात कही है. वह चाहती है कि उसकी गुहार मीडिया के जरिए देश के पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचे, क्यों कि जो लोग सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं. इसीलिए देश के कानून को इतना सख्त किया जाए कि आरोपी कानून का मिसयूज न कर सकें. क्यों कि जिन आरोपियों पर केस किया है, वह कोर्ट तक नहीं आते हैं. इसीलिए कानून को सख्त किया जाए.

रेप मामले में पीएम मोदी से मदद की गुहार

अगर देश का कानून सख्त होगा तो न रेप होगा और न मर्डर होंगे और न ही कोई किसी की प्रॉपर्टी छीनेगा. किसी की पहचान भी नहीं छिपाई जा सकेगी. डॉन की बेटी ने कहा कि मेरे और मेरे जैसे अन्य लोगों के साथ ये जो भी हो रहा है. अगर देश का कानून सख्त रहेगा तो लोग क्राइम करने से पहले दस बार सोचेंगे. डॉन की बेटी ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी और अमित शाह से देश का कानून सख्त करने की गुहार लगाई, ताकि सालों से इंतजार कर रहे लोगों को इंसाफ मिले.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra News, Don Haji Mastan, Haji Mastan Daughter, PM Modi, Haji Mastan Daughter Appeal
Get App for Better Experience
Install Now