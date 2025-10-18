विज्ञापन
बाबा वेंगा पुरुष थे या महिला? जिनकी भविष्यवाणी से दुनिया में मची हलचल

Baba Vanga Predictions: बाबा वेंगा को लेकर अक्सर लोगों में काफी दिलचस्पी होती है, ऐसे में उनकी कहानी के बारे में पता होना जरूरी है. बाबा वेंगा ने पांच हजार से ज्यादा भविष्यवाणियां की हैं.

बाबा वेंगा की पूरी कहानी

Baba Vanga Predictions: दुनिया में कुछ लोग बेहद खास होते हैं, उनमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाने की शक्ति होती है. नास्त्रेदमस से लेकर बाबा वेंगा जैसे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को लेकर हर बार चर्चा होती है. इन लोगों ने कई ऐसी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई. यही वजह है कि आज भी लोग कई चीजों को इससे जोड़कर देखते हैं. बाबा वेंगा का नाम अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन काफी कम लोग बाबा वेंगा का असली नाम जानते हैं. आज हम आपको बाबा वेंगा के बारे में बताएंगे कि वो कौन थे और कैसे उन्होंने दुनिया को हिलाने वाली भविष्यवाणियां की थीं. 

कौन थे बाबा वेंगा?

बाबा वेंगा का असली नाम वेंगेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा था. उनका जन्म 31 जनवरी 1911 को नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था. कई लोगों को लगता है कि बाबा वेंगा एक पुरुष थे, लेकिन असल में वो एक महिला थीं. बचपन में वो काफी खूबसूरत दिखती थीं और उनकी भूरी आंखें सभी को आकर्षित करती थीं. 

तूफान की वजह से चली गईं आंखें

साल 1933 में वेंगेलिया जब अपनी बहनों के साथ खेल रही थी तब एक भयंकर आंधी आई. इस आंधी और तूफान से वेंगेलिया की आंखें चोटिल हो गईं और उनकी देखने की क्षमता चली गई. इसके बाद से ही वेंगेलिया कई तरह की भविष्यवाणी करने लगीं. पहले तो लोग उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन जब उनकी ये भविष्यवाणी सच होने लगीं तो वो पूरे इलाके में मशहूर हो गईं. 1980 तक उन्हें लोग बाबा वेंगा के नाम से जानने लगे, उन्हें बाद में नास्त्रेदमस ऑफ द बाल्कन की उपाधि दी गई. 

भविष्य का होता था आभास

बाबा वेंगा के बारे में कहा जाता है कि वो मन की आंखों से लोगों को देख लेती थीं. इतना ही नहीं उन्हें इस बात का भी आभास होता था कि भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है. बाबा वेंगा ने दुनिया के तमाम देशों को लेकर भविष्यवाणी कीं, इसके अलावा उन्होंने बताया कि भविष्य में कौन सी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं. उन्होंने पांच हजार से ज्यादा भविष्यवाणियां की हैं. इसमें प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आर्थिक संकट और आबादी कम होने जैसी भविष्यवाणी शामिल है.  2025 को लेकर भी बाबा वेंगा ने कई भविष्यवाणी की थी. 

