अजीब बीमारियां और एलियंस का खतरा, डराने वाली हैं बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणियां

Baba Vanga Scariest Predictions: कहा जाता है कि दुनिया का अंत एक न एक दिन निश्चित है, इसे लेकर कई तरह की थ्योरी भी सामने आती हैं. कई लोगों ने इसे लेकर भविष्यवाणी भी की हैं. बाबा वेंगा भी उनमें शामिल हैं, जिन्होंने फ्यूचर से जुड़ी कई बड़ी भविष्यवाणी की हैं और इनमें से कई सच साबित हुई हैं. बाबा वेंगा ने 2025 के लिए भी कई डरावनी भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आर्थिक संकट और एलियंस तक का जिक्र है. इनमें से कुछ भविष्यवाणियों के सच साबित होने के संकेत मिल रहे हैं. आइए जानते हैं कि बाबा वेंगा ने 2025 के लिए कौन सी भविष्यवाणियां की हैं.

एशिया में प्राकृतिक आपदाओं का संकट

बाबा वेंगा ने कई साल पहले 2025 के लिए एक भविष्यवाणी ये भी की थी कि एशिया में बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं. इसमें भूकंप और सुनामी जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं. हाल ही में आए बड़े भूकंप और आपदाओं को कई लोगों ने इससे जोड़कर भी देखा था.

नई बीमारियों का खतरा

कुछ साल पहले कोरोना ने दुनियाभर में आतंक मचाया था, लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणी है कि अब नई और अजीब बीमारियां दिख सकती हैं. उन्होंने ऐसी बीमारियों के प्रकोप की बात कही थी. हालांकि आज मेडिकल साइंस उस स्तर तक पहुंच चुका है कि किसी भी बीमारी या महामारी का तोड़ निकाला जा सकता है.

इंसानों के लिए तैयार होंगे कृत्रिम अंग

बाबा वेंगा ने पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि 2026 तक इंसानों के शरीर के लिए कृत्रिम अंग तैयार हो जाएंगे. बायोप्रिंटिंग और रिजनरेटिव मेडिसिन के चलते आने वाले कुछ सालों में ऐसा संभव है. कई देशों में ऐसे कृत्रिम अंग तैयार भी किए जा रहे हैं.

बदल जाएगी मेडिकल साइंस की दुनिया

बाबा वेंगा ने भले ही अजीब और खतरनाक बीमारियों की भविष्यवाणी की हो, लेकिन उन्होंने इसका भी अंदाजा लगाया था कि मेडिकल साइंस में तेजी से प्रगति होगी और कई ऐसी बीमारियों का इलाज संभव होगा, जो अब तक लाइलाज हैं. फिलहाल जीन थेरेपी और एंटी-एजिंग रिसर्च को लेकर ऐसे कई काम हो रहे हैं.

एलियंस का भी जिक्र

बाबा वेंगा की सबसे डरावनी भविष्यवाणियों में एक एलियंस का जिक्र भी है. उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इंसानों का एलियंस या दूसरे ग्रह के लोगों के साथ संपर्क होगा. इसे लेकर तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं और अमेरिका लगातार दूसरे ग्रहों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है.

इन सबके अलावा बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में जाति व्यवस्था का अंत, यूरोप की आबादी कम होना और समुद्र का जलस्तर बढ़ने जैसी बातें शामिल हैं. दुनियाभर में होने वाली हलचल और बाकी चीजों से लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को जोड़ते हैं.