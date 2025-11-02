Weather Update: उत्तर भारत में ठंड ने दी दस्तक, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, जानिए अपने शहर का मौसम

उत्तर भारत में सर्दी दस्तक दे चुकी है. दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में तापमान गिरने लगा है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा. इसके साथ ही बारिश का दौर भी कई राज्यों में जारी रहेगा. 1 से 6 नवंबर तक यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली-एनसीआर में भी 4 नवंबर तक बूंदाबांदी की संभावना है. वहीं, महाराष्ट्र के 12 जिलों में येलो अलर्ट और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी अगले दो दिनों तक मध्यम से तेज बारिश का पूर्वानुमान है. इस बीच, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है, जहां कई इलाकों में AQI 400 के पार बना हुआ था. ऐसे में ठंड और प्रदूषण दोनों ही लोगों के लिए चुनौती बन सकते हैं.

उत्तर भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ठंडक महसूस होने लगी है. मौसम विभाग (IMD) ने 1 से 6 नवंबर तक यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-एनसीआर में भी 4 नवंबर तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी का असर बढ़ेगा.

महाराष्ट्र के 12 जिलों में येलो अलर्ट

महाराष्ट्र के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. दक्षिण भारत के राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अगले दो दिनों तक मध्यम से तेज बारिश का पूर्वानुमान है.

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा. IMD ने 5 नवंबर तक कानपुर, इटावा, बाराबंकी, अयोध्या, बलिया, बहराइच, प्रयागराज और गोरखपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.

दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी

इस बीच, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है कई इलाकों में AQI 400 के पार है. अशोक विहार में AQI 404, बुराड़ी में 412, चांदनी चौक में 414, पंजाबी बाग में 403, रोहिणी में 415, आरके पुरम में 421 और वजीरपुर में 432 दर्ज किया गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश से प्रदूषण में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल हालात गंभीर हैं.

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. ठंड और बारिश के साथ प्रदूषण का खतरा स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. ऐसे में मास्क का इस्तेमाल और घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतना जरूरी है.

ये भी पढ़ें-: दिल्ली में मौसम का यू-टर्न, ठंड बढ़ी, धूप हुई गायब, क्या होने वाली है बारिश?