दिल्ली में मौसम का यू-टर्न, ठंड बढ़ी, धूप हुई गायब, क्या होने वाली है बारिश?

Delhi Weather: राजधानी दिल्ली के मौसम ने करवट ले ली है. आसमान में बादल छाए रहने और धूप न निकलने की वजह से अचानक ठंड का एहसास बढ़ गया है. एक ओर लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण की मार ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'खराब' (Poor) श्रेणी में दर्ज किया गया है.
#WATCH | Delhi experiences a change in weather this evening. Visuals from the area around Shanti Path.— ANI (@ANI) November 1, 2025
AQI (Air Quality Index) in the area is at 210, in 'Poor' category as per CPCB (Central Pollution Control Board) pic.twitter.com/v5m6MAw5aV
दिल्ली वालों के लिए बढ़ी मुश्किलें
मौसम के इस बदलाव ने दिल्लीवासियों के लिए दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है. धूप न निकलने के कारण दिन के तापमान में गिरावट आई है, जिससे सुबह और शाम की ठंड तेज हो गई है. ठंडी हवाओं की वजह से प्रदूषक कण (Pollutants) जमीन के करीब जमा हो जाते हैं और दूर नहीं जा पाते. इससे हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पाता और सांस लेना मुश्किल हो जाता है.
मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट
1 नवंबर से ठंड को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली वालों को आगाह कर दिया था. 1 से 3 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में सुबह के वक्त धुंध छाई रह सकती है. 4 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना है, हालांकि बारिश का अलर्ट नहीं है.
