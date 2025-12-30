विज्ञापन
आज कोहरे ने तो 'कर्फ्यू' लगा दिया, सड़क पर सन्नाटा, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट, फ्लाइट में देरी से यात्री बेहाल

Weather News Today: उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक आज कोहरे की मार से हर तरफ कर्फ्यू जैसा सन्नाटा है. मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट और यूपी समेत कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

Weather News Today

Delhi Weather News: कोहरे में आज उत्तर भारत के कई इलाकों में कर्फ्यू के हालात पैदा कर दिए. मौसम विभाग के अलर्ट के बीच सड़क पर इक्का-दुक्का वाहन ही दिखे तो ट्रेनें रेंगती नजर आईं. दिल्ली एयरपोर्ट समेत जयपुर, लखनऊ और गोरखपुर एयरपोर्ट तक उड़ानों में देरी की खबरें हैं.दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 30 दिसंबर को घने कोहरे को लेकर जो ऑरेंज अलर्ट था, उसका असर हर तरफ दिखा.दिल्ली में 31 दिसंबर तक ऐसे ही हालात बने रहने के आसार हैं. जबकि 1 दिसंबर को बादल छाने के साथ हल्की बारिश का मौसम विभाग ने अनुमान जताया है. यूपी में भी नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिमी यूपी के दूसरे शहरों में घने कोहरे से सफेद धुंध की चादर ने आम जनजीवन ठप कर दिया. यूपी में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट है. साथ ही 30 से ज्यादा जिलों में नो विजिबिलिटी की चेतावनी भी दी गई है.

आज 30 दिसंबर 2025 की मौसम विभाग की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी नेपाल, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी झारखंड, पूर्वी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और बांग्लादेश घना कोहरा और बादलों की परत छाई हुई है. दृश्यता न के बराबर है. 

  • मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक घना से बहुत घना कोहरे का अलर्ट दिया
  • पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2026 तक घने कोहरे का अलर्ट है
  • जम्मू और उत्तरी मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में 5 जनवरी तक घना कोहरा छाया रहेगा
  • अरुणाचल प्रदेश में 31 दिसंबर तक और असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर में 3 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट है. 
  • ओडिशा में 3 जनवरी तक और बंगाल में 31 दिसंबर से 3 जनवरी के दौरान घना कोहरा दिखेगा
Weather Satelite Image

Weather Satelite Image

75 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रहीं

रेलवे की ओर से कोहरे में देरी से चल रही ट्रेनों की पूरी लिस्ट जारी की गई है. इसमें राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी शामिल हैं.दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर समेत तमाम रेलवे स्टेशनों पर इन ट्रेनों को कोहरे की वजह से रोका गया है. ट्रेनों की ये लेटलतीफी 2-3 घंटों से लेकर 12 घंटों तक है.

दिल्ली एयरपोर्ट की ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली एयरपोर्ट ने भी हवाई यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. उसने हवाई यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करके ही एयरपोर्ट आने की सलाह दी है.सुबह के वक्त कई फ्लाइटों की उड़ान में देरी हुई. हालांकि 8 बजे के बाद पालम में विजिबिलिटी 350 मीटर और सफदरजंग में 200 मीटर तक सुधरी.

Fog Visibility

Fog Visibility

कोल्ड डे का अलर्ट जारी

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 31 दिसंबर तक कोल्ड डे से लेकर गंभीर शीत दिवस के हालात रहेंगे. यानी भयंकर सर्दी पड़ेगी.हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को और उत्तराखंड में 29 और 30 दिसंबर को को शीत लहर का अलर्ट है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिचमी मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी 30-31 दिसंबर तक शीत लहर  के हालात रहने की बहुत अधिक संभावना है.
 

Train Late Running 30.12.2025 

