देश कई राज्‍यों में बारिश ने कहर बरपा दिया है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का बुरा हाल है तो मौसम विभाग ने महाराष्‍ट्र सहित कई राज्‍यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को अब बारिश की लगभग हर दिन सामने आ रही तस्‍वीरें डराने लगी हैं. बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर आम लोगों का जनजीवन अस्‍तव्‍यस्‍त हो गया है. हालांकि लोगों को अभी बारिश के चलते होने वाली परेशानी से निजात मिलने की फिलहाल कोई उम्‍मीद नजर नहीं आ रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्‍यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन राज्‍यों में महाराष्‍ट्र से बिहार और उत्तर प्रदेश से राजस्‍थान तक शामिल हैं.

मौसम विभाग की इन राज्‍यों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने 08 से 12 जुलाई के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है. वहीं 12 जुलाई को झारखंड तो 08 से 11 जुलाई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश हो सकती है.

बिहार में 10-12 जुलाई, 2024 के दौरान अलग-अलग स्थानों पर भारी (64.5-115.5 मिलीमीटर) वर्षा से बहुत भारी (115.5-204.4 मिलीमीटर) वर्षा होने की संभावना है।



Bihar is likely to get isolated heavy (64.5-115.5 mm) to very heavy rainfall (115.5-204.4 mm) during 10th-12th July, 2024. pic.twitter.com/Q3lsEOWQLK