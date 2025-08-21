विज्ञापन
विशेष लिंक

रिकॉर्डतोड़ बारिश से मायानगरी पानी-पानी! जानिए अब कैसे हैं हालात, तस्वीरों में देखिए शहर की बदहाली

Mumbai Rain Update News : मध्य रेलवे की हार्बर लाइन पर जलभराव के कारण 15 घंटे तक सेवाएं बाधित रहीं, जिन्हें बुधवार तड़के 3 बजे बहाल कर दिया गया. इसके साथ ही एक दिन के अवकाश के बाद स्कूल और कॉलेज भी फिर से खुल गए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
रिकॉर्डतोड़ बारिश से मायानगरी पानी-पानी! जानिए अब कैसे हैं हालात, तस्वीरों में देखिए शहर की बदहाली
  • मुंबई में भारी बारिश के बाद बुधवार को बारिश की तीव्रता में कमी आई और नगर निगम ने मरम्मत कार्य शुरू किया है.
  • भांडुप में हाईटेंशन तार गिरने से 17 वर्षीय युवक की मौत हुई, जबकि अन्य इलाकों में भी बारिश जारी है.
  • भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से बारिश में और कमी आएगी और मुंबई में येलो अलर्ट जारी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

मुंबई में बीते कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बुधवार को लोगों को थोड़ी राहत मिली है. बारिश की तीव्रता में कमी आने के साथ ही नगर निगम ने सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई और पेड़ों की टहनियां हटाने का कार्य शुरू कर दिया है. हालांकि, कुछ इलाकों में अब भी भारी बारिश जारी है. वहीं, भांडुप में भारी बारिश के बीच सड़क पर गिरे हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से 17-वर्षीय एक युवक की मौत हो गई.

Latest and Breaking News on NDTV

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि भारी बारिश से बेहाल मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में स्थिति अब नियंत्रण में है. उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक राजधानी में एक दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश से अब राहत मिली है.

Latest and Breaking News on NDTV

Mumbai Rain News : मौसम विभाग का क्या अपडेट है?

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार से बारिश की तीव्रता में और गिरावट आने की संभावना है. सांताक्रूज़ वेधशाला ने बुधवार सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटों में 200 मिमी बारिश दर्ज की. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 21 अगस्त को मुंबई और आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

मोनोरेल में फंसे 782 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया

भारी बारिश के बीच दो मोनोरेल ट्रेनें एलिवेटेड ट्रैक पर फंस गईं. ट्रेनों में 782 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. कुछ यात्रियों ने दम घुटने और एसी बंद होने की शिकायत की, जिनमें से एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि उसकी हालत स्थिर है.

Latest and Breaking News on NDTV

Mumbai Rain : लोकल ट्रेन सेवाएं बहाल, स्कूल-कॉलेज फिर से खुले

मध्य रेलवे की हार्बर लाइन पर जलभराव के कारण 15 घंटे तक सेवाएं बाधित रहीं, जिन्हें बुधवार तड़के 3 बजे बहाल कर दिया गया. इसके साथ ही एक दिन के अवकाश के बाद स्कूल और कॉलेज भी फिर से खुल गए हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

निचले इलाकों में जलभराव, गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचा पानी

बोरीवली, अंधेरी, सायन, दादर और चेंबूर जैसे निचले इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति बनी रही. गांधी बाजार और ओबेरॉय मॉल के बाहर पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई.

Latest and Breaking News on NDTV

प्रतीक्षा बंगले के बाहर भी जलभराव

मेगास्टार अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित प्रतीक्षा बंगले के बाहर भी पानी भर गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बंगले के आसपास बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा सकती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

ठाणे और पालघर में भी हालात गंभीर

ठाणे और पालघर जिलों में लगातार बारिश से कई घरों में पानी घुस गया और कुछ दीवारें गिर गईं. कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है. ठाणे शहर में मलबा गिरने से एक घर क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

मीठी नदी खतरे के निशान पर, गेटवे तक लहरें

मीठी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है. गेटवे ऑफ इंडिया तक समुद्र की लहरें पहुंच रही हैं. एक व्यक्ति के नदी में गिरने की घटना भी सामने आई, जिसे रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश का कहर लगातार जारी है. इस बीच राज्यभर में अलग-अलग जिलों से दुर्घटनाओं और हादसों की खबरें आ रही हैं. 15 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक के 5 दिनों में राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग घायल हुए। इसके अलावा 11 पशुओं की भी मौत हुई है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Rain, Mumbai News, Mumbai Rain News, Mumbai Weather Update, Mumbai Local
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com