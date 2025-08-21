रिकॉर्डतोड़ बारिश से मायानगरी पानी-पानी! जानिए अब कैसे हैं हालात, तस्वीरों में देखिए शहर की बदहाली

मुंबई में बीते कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बुधवार को लोगों को थोड़ी राहत मिली है. बारिश की तीव्रता में कमी आने के साथ ही नगर निगम ने सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई और पेड़ों की टहनियां हटाने का कार्य शुरू कर दिया है. हालांकि, कुछ इलाकों में अब भी भारी बारिश जारी है. वहीं, भांडुप में भारी बारिश के बीच सड़क पर गिरे हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से 17-वर्षीय एक युवक की मौत हो गई.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि भारी बारिश से बेहाल मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में स्थिति अब नियंत्रण में है. उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक राजधानी में एक दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश से अब राहत मिली है.

Mumbai Rain News : मौसम विभाग का क्या अपडेट है?

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार से बारिश की तीव्रता में और गिरावट आने की संभावना है. सांताक्रूज़ वेधशाला ने बुधवार सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटों में 200 मिमी बारिश दर्ज की. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 21 अगस्त को मुंबई और आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मोनोरेल में फंसे 782 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया

भारी बारिश के बीच दो मोनोरेल ट्रेनें एलिवेटेड ट्रैक पर फंस गईं. ट्रेनों में 782 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. कुछ यात्रियों ने दम घुटने और एसी बंद होने की शिकायत की, जिनमें से एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि उसकी हालत स्थिर है.

Mumbai Rain : लोकल ट्रेन सेवाएं बहाल, स्कूल-कॉलेज फिर से खुले

मध्य रेलवे की हार्बर लाइन पर जलभराव के कारण 15 घंटे तक सेवाएं बाधित रहीं, जिन्हें बुधवार तड़के 3 बजे बहाल कर दिया गया. इसके साथ ही एक दिन के अवकाश के बाद स्कूल और कॉलेज भी फिर से खुल गए हैं.

निचले इलाकों में जलभराव, गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचा पानी

बोरीवली, अंधेरी, सायन, दादर और चेंबूर जैसे निचले इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति बनी रही. गांधी बाजार और ओबेरॉय मॉल के बाहर पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई.

प्रतीक्षा बंगले के बाहर भी जलभराव

मेगास्टार अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित प्रतीक्षा बंगले के बाहर भी पानी भर गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बंगले के आसपास बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा सकती है.

ठाणे और पालघर में भी हालात गंभीर

ठाणे और पालघर जिलों में लगातार बारिश से कई घरों में पानी घुस गया और कुछ दीवारें गिर गईं. कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है. ठाणे शहर में मलबा गिरने से एक घर क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

मीठी नदी खतरे के निशान पर, गेटवे तक लहरें

मीठी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है. गेटवे ऑफ इंडिया तक समुद्र की लहरें पहुंच रही हैं. एक व्यक्ति के नदी में गिरने की घटना भी सामने आई, जिसे रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया.

महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश का कहर लगातार जारी है. इस बीच राज्यभर में अलग-अलग जिलों से दुर्घटनाओं और हादसों की खबरें आ रही हैं. 15 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक के 5 दिनों में राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग घायल हुए। इसके अलावा 11 पशुओं की भी मौत हुई है.

