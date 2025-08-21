विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली-उत्तराखंड वाले आज बारिश से सावधान, बिहार और UP में भी बरसेगी 'आफत', जानें मुंबई का हाल

गुजरात, मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में भी बदरा जमकर बरस (Gujarat Rain) रहे हैं. छतरपुर में बुधवार रात से तेज बारिश हो रही है. बारिश से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है. 

Read Time: 4 mins
Share

गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी.

  • दिल्ली-NCR में 21 से 25 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. तापमान 33-25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
  • उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के कई जिलों में 21 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
  • मध्य प्रदेश और गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश जारी है, जिससे सड़कों पर जलभराव हो गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर का मौसम गुरुवार को खुशनुमा बना हुआ है. बुधवार को हुई तेज बारिश के बाद गर्मी से राहत देखी जा रही है. हालांकि मौसम विभाग ने गुरुवार को भी बारिश (Weather Update) का अनुमान जताया है. मौसम विभाग के मुताबिक, 21 से 25 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR Rain) को राहत मिलती नहीं दिख रही है.इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33-25 डिग्री और न्यूनतम तापमान25-27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. देश के अन्य हिस्से भी इन दिनों तेज बारिश से जूझ रहे हैं. गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने 21 अगस्त को कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

ये भी पढ़ें-Breaking LIVE: दिल्ली-NCR में बाढ़ की चेतावनी, यूपी-राजकोट में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात

  • उत्तर प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. 21 अगस्त को 11 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. 
  • बिहार में भी  21 अगस्त को 12 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.
  • उत्तराखंड में 21 अगस्त को तेज बारिश हो सकती है. IMD ने टिहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर,पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है. इस दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है.
  • झारखंड में 21 अगस्त को 10 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है.

नासिक में बाढ़ जैसे हालात

महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्से इन दिनों भीषण बारिश से जूझ रहे हैं.मुंबई में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से लोगों का हाल बहुत ही बुरा है. सड़कों पर लबालब पानी भरा है. कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. क्या लोकल और क्या बसें, ट्रेनें और फ्लाइट्स,रफ्तार पर जैसे ब्रेक सा रग गया है. हालांकि आज से मुंबई वालों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है. मौसम विभाग ने गुरुवार से मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश की स्पीड में कमी आने का अनुमान जताया है. हालांकि आज सुबह तक के लिए मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. जबकि मंगलवार को भीषण बारिश हुई थी. वहीं बुधवार को भी रेड अलर्ट था. लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को बारिश में कमी देखी जा सकती है.

नासिक में गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. पानी तेज स्पीड में आगे बढ़ रहा है.  

मध्य प्रदेश में जमकर हो रही बारिश

मध्य प्रदेश के 8 से ज्यादा जिलों में आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है. कई हिस्सों में भी बदरा जमकर बरस भी रहे हैं, छतरपुर में बुधवार रात से तेज बारिश हो रही है. बारिश से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है. 

 गुजरात में मौसम विभाग ने 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया था. यानी कि 19-20 अगस्त को दक्षिण गुजरात में तेज बारिश और 19-21 अगस्त तक कच्छ और सौराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया था. वलसाड़, नवसारी, दादार-नगर हवेली, पोरबंदर, जूनागढ़ समेत कई हिस्सों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी है.

वहीं सूरत, तापी, राजकोट, भरूच, डांग, जामनगर भावनगर, अमरेली में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. पोरबंदर में बुधवार से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है. स़ड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं. 

वहीं पंजाब के SAS नगर, मोहाली के ज़ीरकपुर में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है.

हैदराबाद के कई हिस्सों में भी बुधवार से बारिश हो रही है. जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Ncr Rain, Gujarat Rain Alert, Madhya Pradesh Rain, Rajasthan Weather Update, Mumbai Rain
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com