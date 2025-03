फरवरी में गर्मी ने तोड़ा 125 सालों का रिकॉर्ड, IMD की भविष्यवाणी क्यों डरा रही, पढ़ें हर बात

मौसम अजब-गजब आंख मिचौली खेल रहा है. सर्दी के मौसम में देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी आ गई. फरवरी महीने में गर्मी ने पिछले 125 सालों का रिकॉर्ड (February Hottest In 125 Years) तोड़ दिया है. ये तो सिर्फ ट्रेलर था पिक्चर तो अभी बाकी है. मई-जून तो आने दीजिए गर्मी तो अभी और रुलाएगी. मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि इस बार सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी. 1901 के बाद जब से देश में मौसम का रिकॉर्ड रखने की शुरुआत हुई, उसके बाद फरवरी 2025 देश में सबसे गर्म दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मार्च से मई तक सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है. इस दौरान लू चलने का भी अनुमान है.

Time series of Maximum temperature, Minimum temperature and mean temperature over India for the month of February 1901-2025 pic.twitter.com/SMdiA5JqBR