दिल्ली-NCR पर आज जहरीली धुंध की चादर, AQI 300 पार, आखिर ठंड बढ़ने से क्यों बढ़ने लगता प्रदूषण, जानें

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है. सुबह-शाम गर्म कपड़ों और रात में कंबल की जरूरत पड़ने लगी है. ये सर्दी और बढ़ने वाली है. मौसम विभाग ने 7 नवंबर से 9 नवंबर तक सर्द बढ़ने का अनुमान जताया है. यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक, सिहरन महसूस की जा रही है. सुबह के वक्त हल्का कोहरा देखा जा रहा है. तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से भी ठंड और बढ़ने लगी है. वैसे ये तो अभी शुरुआत है, ठंड क्या होती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा.

कैसा है दिल्ली का मौसम?

दिल्ली की हवा में घुला जहर, सांस लेना मुश्किल

दिल्ली-एनसीआर वाले दोहरी मार झेल रहे हैं. एक तो प्रदूषण से हालात खराब है. हवा की क्वालिटी सुधरने का नाम नहीं ले रही है. वहीं दूसरी तरफ सर्दी बढ़ने लगी है. गुरुवार को भी दिल्ली-एनसीआर में बादल छाये रहे, हालांकि इस बीच हल्की धूप भी देखी गई. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बाछल छाये रहने और तेज हवा चलने का अनुमान जताया है.

बात अगर दिल्ली की हवा में जुले जहर की करें तो आनंद विहार में सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रहा, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है. वहीं विवेक विहार में भी एक्यूआई 324 दर्ज किया गया.

क्यों खराब हो रही दिल्ली की हवा?

गुरुवार को भी दिल्ली की हवा बहुत खराब दर्ज की गई थी.इसकी एक बड़ी वजह पराली को भी माना जा रहा है. गुरुवार को हवा में पराली से होने वाले प्रदूषण का प्रतिशत 21.25 था, जो कि शुक्रवार को 38.89 फीसदी रहने की आशंका जताई गई है. गुरुवार को सुबह से ही धुंध की काली चादर छाई हुई थी, जिसकी वजह से ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहा था. प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन भी महसूस की गई.

सर्दियों में क्यों खतरनाक होता है वायु प्रदूषण?