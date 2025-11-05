विज्ञापन
Delhi NCR Weather: दिल्ली में हर दिन बढ़ रही ठंड, कब आ रही है शीत लहर?

Delhi NCR Winter: मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान से ज्यादा न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने के चलते ठंड के असर देखने को मिल रहे हैं. आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होगी.

  • दिल्ली-NCR में नवंबर की शुरुआत से तापमान में लगातार गिरावट के कारण ठंड का प्रभाव महसूस किया जा रहा है.
  • IMD के अनुसार आने वाले दिनों में रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है.
  • दिन में हल्की धूप के बावजूद सुबह और शाम की ठंड अधिक महसूस होगी, जिससे लोगों को ठंड का अधिक असर दिखेगा.
नई दिल्ली:

Delhi NCR Weather: दिल्ली–NCR में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है. तापमान में रोज गिरावट देखी जा रही है. दिन और रात दोनों का तापमान तेजी से नीचे आने लगा है, जिससे लोगों को पहली बार नवंबर में सर्दी का स्पष्ट अहसास होने लगा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले दिनों में रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बना रहेगा.

9-10 नवंबर को 14 डिग्री तक पहुंचेगा न्यूनतम तापमान

5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के पूर्वानुमान में लगातार गिरावट दर्ज होने की संभावना है. ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होना तय है. मालूम हो कि इस सप्ताह की शुरुआत 16 डिग्री न्यूनतम और 29 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ हुई, लेकिन 9 और 10 नवंबर को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है.

पिछले साल से उलट है इस बार मौसम

  • 2024 में अक्टूबर 73 साल में सबसे गर्म रहा
  • 2024 में नवंबर ने 8 साल में सबसे गर्म रहा (औसत तापमान 29.4 डिग्री था, जो 2016 के बाद सबसे ज्यादा था.)
  • 2024 का दिसंबर भी आधा महीने औसत से ज्यादा तापमान रहा था.
दिन में हल्की धूप रहेगी, लेकिन सुबह-शाम की ठंड पहले से ज्यादा महसूस होगी. नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली में रविवार रात के बाद हवा की रफ्तार बढ़ी है, जिसकी वजह से वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है.

AQI अब ‘ऑरेंज जोन' में

पिछले तीन दिनों से लगातार ‘बहुत खराब' की श्रेणी में चल रहा AQI अब ‘ऑरेंज जोन' यानी ‘खराब' श्रेणी में पहुँच गया है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यदि हवा की गति बनी रही, तो प्रदूषण स्तर और नीचे आ सकता है, जिससे लोगों को स्मॉग से राहत मिलेगी.

हवा की वजह से रातें और ठंडी होंगी

हालांकि मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि हवा की वजह से रातें और भी ठंडी होंगी. सुबह-सुबह बाहर निकलने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे गर्म कपड़ों का उपयोग करें, क्योंकि अगले सप्ताह के बाद तापमान और नीचे जाने की संभावना बढ़ जाएगी.

शीत लहर जैसे हालात अभी नहीं

मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान से ज्यादा न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने के चलते ठंड के असर देखने को मिल रहे हैं. हालांकि शीत लहर जैसे हालात अभी देखने को नहीं मिलेगी. शीत लहर दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक देखने को मिल सकता है.

