वायनाड में प्रियंका गांधी का जादू चल गया, 1 लाख वोटों से चल रहीं आगे

केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी का जादू मानो चल गया है. रुझानों में वह शानदार बढ़त बनाए हुए हैं. प्रियंका गांधी एक लाख वोटों से आगे चल रही हैं. कांग्रेस नेता केरल की वायनाड लोकसभा सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतरीं हैं और एक लाख से ज्यादा वोटों से बढ़त बना चुकी हैं. जब से वोटों की गिनती शुरू हुई है तब से ही प्रियंका गांधी लगातार आगे हैं.



चुनाव आयोग के मुताबिक, प्रियंका गांधी वाड्रा एक लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं और दूसरे नंबर पर भाकपा के दिग्गज सत्यन मोखेरी हैं और बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास तीसरे नंबर पर चल रही हैं. भाकपा नेता सत्यन मोखेरी को करीब 50 हजार तो वहीं, नव्या हरिदास को करीब 28 हजार वोट मिले हैं.

इसके अलावा, पलक्कड़ विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार सी कृष्णकुमार ने बढ़त के साथ शुरुआत की, लेकिन अब वह पीछे हो गए. कांग्रेस उम्मीदवार राहुल ममकूटथिल आगे निकल गए हैं. कांग्रेस छोड़कर माकपा समर्थित वामपंथी निर्दलीय उम्मीदवार डॉ. पी सरीन तीसरे स्थान पर हैं.

चेलाक्कारा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो, यहां सीपीआई (एम) उम्मीदवार यूआर प्रदीप 4,498 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के चुनाव अभियान प्रबंधकों को भरोसा है कि उनके उम्मीदवार राम्या हरिदास लीड लेंगी और लगभग 1,600 वोटों से जीतेंगी क्योंकि सीपीआई (एम) उम्मीदवार वामपंथी गढ़ों में मजबूत स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं.

प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव है. वायनाड लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की 7 सीटें हैं. इनमें वायनाड जिले की मनंतावाडी (रिजर्व), सुल्तान बथेरी (रिजर्व), कलपेट्टा, कोझिकोड जिले की तिरुवमबाडी तथा मलप्पुरम जिले की निलांबुर, ईरानद और वंडूर सीटें शामिल हैं. राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड सीट खाली हुई थी. लोकसभा चुनावों में रायबरेली से जीतने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी थी. इस वजह से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव कराया गया है, जिसमें प्रियंका गांधी ताल ठोंक रही है. वह लगातार बढ़त भी बनाए हुए हैं.

