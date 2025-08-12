विज्ञापन
प्रियंका गांधी की टी-शर्ट में खुद की फोटो देख भड़कीं मिंता देवी, बोलीं- 'वो कौन होती हैं, मेरा नाम क्यों...'

प्रियंका गांधी, मिंता देवी की तस्‍वीर वाली टीशर्ट पहनकर संसद पहुंची. मिंता देवी की फोटो और नाम के साथ ही टी-शर्ट पर लिखा था- '124 नॉट आउट'. हालांकि उस वक्‍त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब मिंता देवी प्रियंका गांधी पर ही भड़क गईं. 

  • बिहार की मिंता देवी की वोटर कार्ड में जन्मतिथि गलती से 124 वर्ष दर्ज है, जबकि उनकी असली उम्र 35 साल है.
  • प्रियंका गांधी ने मिंता देवी की फोटो और नाम वाली टीशर्ट पहनकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया.
  • मिंता देवी ने प्रियंका गांधी के संसद में उनके नाम और तस्‍वीर छपी टीशर्ट पहनने को लेकर नाराजगी जताई है.
नई दिल्‍ली :

बिहार की 35 साल की मिंता देवी अचानक से देश भर में छा गई हैं. कारण एक टीशर्ट है, जिसे कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने पहना. दरअसल, कांग्रेस कथित वोट चोरी और बिहार में विशेष इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सवाल खड़े कर रही है. इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी, मिंता देवी की तस्‍वीर वाली टीशर्ट पहनकर संसद पहुंची. मिंता देवी की फोटो और नाम के साथ ही टी-शर्ट पर लिखा था- '124 नॉट आउट'. इसके जरिए प्रियंका गांधी ने बिहार में वोटर लिस्‍ट में गड़बड़ी की ओर इशारा किया और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा था. हालांकि उस वक्‍त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब मिंता देवी प्रियंका गांधी पर ही भड़क गईं. उन्‍होंने सवाल किया कि प्रियंका गांधी को यह अधिकार किसने दिया है. 

सीवान के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के अरजानीपुर गांव की निवासी मिंता देवी की वोटर कार्ड में आयु 124 साल है. हालांकि अरजानीपुर निवासी धनंजय कुमार सिंह की पत्नी मिंता देवी 35 साल की हैं. पहली बार उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है. मिंता देवी ने बताया कि मेरे आधार कार्ड में जन्‍मतिथ‍ि 15/7/1990 है, जबकि वोटर आईडी कार्ड में 15/7/1900 है. प्रियंका गांधी ने इसे ही मुद्दा बनाया है. 

फोटो को लेकर जताई नाराजगी

मिंता देवी ने प्रियंका गांधी के उनके नाम का टीशर्ट और फोटो छपवाने पर नाराजगी जताई और कहा कि मैं यही कहूंगी मेरा टी शर्ट पहनकर विरोध करने का अधिकार प्रियंका को किसने दिया. साथ ही उन्‍होंने प्रियंका गांधी के उनके नाम और तस्‍वीर वाला टीशर्ट पहनकर विरोध करने पर भी आपत्ति जताई. उन्‍होंने कहा कि प्रियंका गांधी कौन होती है. यह गलती मैंने नहीं की है.

उन्‍होंने प्रियंका गांधी के कारण परेशानी झेलने का भी आरोप लगाया और कहा कि आज सुबह से ही मीडिया वाले और अन्‍य लोग फोन कर रहे हैं और द्वार पर आ रहे हैं.  इससे मुझे परेशानी हो रही है. 

प्रियंका गांधी मेरी क्‍या लगती हैं: मिंता देवी

जब उन्‍हें बताया गया कि प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं और आपका साथ दे रही हैं तो मिंता देवी ने कहा कि प्रियंका कहां से सपोर्ट कर रही है. वो मेरा सपोर्ट और विरोध करने वाली कौन होती हैं. मेरी क्या लगती हैं. मेरा कौन सा रिश्ता है. मेरी फोटो लगी टीशर्ट पहनेंगी और मेरे नाम का पर्चा पहनकर क्यों घूमेगी. दुनिया को क्यों दिखाएंगी.

मिंता देवी के उम्र को लेकर जब उनके ससुर तेज बहादुर सिंह से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि यह मामला जब टीवी और मोबाइल पर देखा तब परिजनों को पता चला कि मिंता देवी के वोटर कार्ड में उनकी उम्र 124 वर्ष दिखाई जा रही है. उन्होंने बताया कि मेरे बेटे और बहू सिवान से बाहर छपरा जिले में रहते हैं और यह गलती विभाग की है. 

