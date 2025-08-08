नाक के नीचे इतना बड़ा खेल...राहुल के बाद बहन प्रियंका के चुनाव धांधली पर EC से तीखे सवाल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी चुनाव आयोग पर इलेक्शन में धांधली को लेकर हमला बोला है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि जब इतना बड़ा खुलासा किया है तो आपको इसकी जांच करनी चाहिए, प्रियंका ने सवाल उठाते हुए कहा कि आप आखिर क्यों वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं? आप जांच क्यों नहीं कर रहे. उसके बजाय आप एफेडेविट पर साइन मांग रहे हो. जो शपथ हम सदन में लेते हैं, उससे बड़ी कौन सी शपथ है. हम तो सबकुछ सार्वजनिक तौर पर कहे रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं कि देखिए 40 हजार फर्जी वोट है.

चुनाव आयोग की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल

प्रियंका ने कहा कि विधानसभा चुनाव में एक लाख फर्जी वोट डालने पर क्या होता है ये सभी को पता है, जो आप कहेंगे वहीं जीतेगा. गठबंधन के नेताओं के बीच चर्चा होगी कि आगे क्या करना है, लेकिन एक बात साफ है कि इसमें गड़बड़ है. जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं के जवाब आ रहे हैं उससे तो ये मामला और साफ हो रहा है. आपकी नाक के नीचे ये इतना बड़ा खेल हो रहा है तो जांच करिए. जब आप ईडी के जरिए पूरे विपक्ष को निशाना बना रहे हैं तो क्यों जांच नहीं कर रहे हैं. सबूत आपके सामने हैं और गलत कैसे बता सकते हैं, यहां लोकतंत्र है कोई मजाक नहीं चल रहा है. यहां पार्टी की बात नहीं है. आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है.

राहुल गांधी के किस दावे पर हंगामा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिन निर्वाचन आयोग पर मिलीभगत कर चुनावों में ‘‘बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी'' करने का आरोप लगाया. उन्होंने कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में किए गए विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा कि यह ‘‘संविधान के खिलाफ एक अपराध'' है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने यह भी कहा कि न्यायपालिका को भी इसमें शामिल होने की जरूरत है, क्योंकि ‘‘जिस लोकतंत्र से हम इतना प्यार करते हैं, वह अब अस्तित्व में नहीं है.'' यहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ने शोध के माध्यम से जो कुछ एकत्र किया है, वह ‘‘आपराधिक साक्ष्य'' है. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग देशभर में ऐसे सबूतों को नष्ट करने में व्यस्त है.

सर्वे में कर्नाटक में हम 16 सीटें जीत रहे थे लेकिन हकीकत में केवल 9 सीटें जीती. जब हमने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर छानबीन की तो पता चला केवल एक विधानसभा सीट महादेवपुरा के भारी अंतर से बीजेपी ने लोकसभा सीट जीत ली. इस विधानसभा सीट पर एक लाख फर्जी वोटर बनवाए गए. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी

वोट चोरी लोकतंत्र एटम बम की तरह

गांधी ने कहा कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से अधिक मतदाता फर्जी, डुप्लिकेट पाए गए, जिनके पते अमान्य थे और फार्म 6 के दुरुपयोग से 90 वर्ष से अधिक आयु के नए वोटर्स जोड़े गए. उन्होंने दावा किया, ‘‘महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की जांच की, जहां 1,00,250 वोट चोरी किये गए. 11,965 डुप्लीकेट मतदाता बनाए गए, 40,009 मतदाताओं के फर्जी और अमान्य पते थे. 10,452 मतदाताओं को एक ही पते पर पंजीकृत किया गया 4,132 मतदाता फर्जी फोटो के साथ सूची में जोड़े गए और 33,692 नए मतदाता फॉर्म-6 का गलत इस्तेमाल कर जोड़े गए.'' राहुल ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘वोट-चोरी हमारे लोकतंत्र पर एक ‘एटम बम' की तरह है.''

बेंगलुरु में बड़े शक्ति प्रदर्शन को तैयार कांग्रेस

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में पार्टी की ‘वोट अधिकार रैली' में भाग लेंगे, जिसका आयोजन कथित ‘वोट चोरी' के विरोध में किया जा रहा है. रैली का शीर्षक ‘‘हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारा संघर्ष'' है. यह रैली सुबह 10:30 बजे फ्रीडम पार्क में आयोजित की जाएगी. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष, मंत्रियों के साथ ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे.