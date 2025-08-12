'शर्मनाक' ... इजरायल के राजदूत प्रियंका गांधी पर भड़के, हमास को लेकर कही बड़ी बात

कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी के 'नरसंहार' वाले बयान पर इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आपका 'कपट' शर्मनाक है और उन्‍होंने कांग्रेस नेता से हमास के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करने के लिए भी कहा है. दरअसल, प्रियंका गांधी ने इजरायल के हमले में अल-जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत को जघन्य अपराध बताते हुए इजरायल पर नरसंहार करने और 60 हजार से अधिक लोगों की हत्‍या का आरोप लगाया था.

प्रियंका गांधी ने अपने एक एक्‍स पोस्‍ट में कहा, "इजरायल नरसंहार कर रहा है. उसने 60 हजार से ज्यादा लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे थे. उसने सैकड़ों लोगों को भूख से मार डाला है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं और लाखों लोगों को भूख से मरने की धमकी दे रहा है."

The Israeli state is committing genocide. It has murdered over 60,000 people, 18,430 of whom were children.



It has starved hundreds to death including many children and is threatening to starve millions.



Enabling these crimes by silence and inaction is a crime in itself.



It… — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 12, 2025

इजरायली राजरूत ने किया पलटवार

प्रियंका गांधी के इस बया पर इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, "शर्मनाक बात तो आपकी धोखेबाजी है. इजरायल ने 25,000 हमास आतंकवादियों को मार गिराया. मानवीय जिंदगियों का यह भयानक नुकसान हमास की घिनौनी चालों के कारण हुआ है, जिसमें वे नागरिकों के पीछे छिपते हैं, सहायता के लिए या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलीबारी करते हैं और रॉकेट दागते हैं. इजरायल ने गाजा में 20 लाख टन खाद्य सामग्री पहुंचाई, जबकि हमास उसे जब्त करने की कोशिश कर रहा है, जिससे भुखमरी पैदा हो रही है."

उन्होंने आगे कहा, "पिछले 50 सालों में गाजा की आबादी 450 प्रतिशत बढ़ी है; वहां कोई नरसंहार नहीं हुआ. हमास के आंकड़ों पर यकीन मत कीजिए. हमास के आंकड़ों पर भरोसा न करें."

What is shameful is your deceit. Israel Killed 25,000 Hamas terrorists. The terrible cost in human lives derives from Hamas's heinous tactics of hiding behind civilians, their shooting of people trying to evacuate or receive assistance and their rocket fire. Israel facilitated 2… https://t.co/e3lSUwfmXH — 🇮🇱 Reuven Azar (@ReuvenAzar) August 12, 2025

कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक बयान में कहा, "अल जजीरा के 5 पत्रकारों की निर्मम हत्या फिलिस्तीनी धरती पर किया गया एक और जघन्य अपराध है. जो लोग सत्य के लिए खड़े होने की हिम्मत करते हैं, उनका असीम साहस इजरायल की हिंसा और घृणा से कभी नहीं टूटेगा. ऐसी दुनिया में जहां अधिकांश मीडिया सत्ता और व्यापार का गुलाम है, इन बहादुरों ने हमें याद दिलाया कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे."