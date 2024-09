Video: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार झारखंड में गड्ढे में फंसी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की कार सोमवार को झारखंड में एक कीचड़ भरे गड्ढे में फंस गई. यह घटना तब हुई जब वे एक जनसभा के लिए जा रहे थे. घटना के वीडियो में दिख रहा है कि जिस कार में शिवराज चौहान यात्रा कर रहे हैं, वह बारिश के बीच पानी से भरी सड़क पर एक बड़े गड्ढे में फंस गई. इसके बाद उनके सुरक्षाकर्मी कार के पास पहुंचे और स्थिति का आकलन करने की कोशिश की. बाद में शिवराज सिंह चौहान वाहन से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, शिवराज सिंह चौहान की कार झारखंड के बहरागोड़ा कस्बे में फंस गई थी. वे झारखंड के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं. वे आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी के प्रचार के लिए वहां गए थे.

#WATCH | Jharkhand | Union Minister Shivraj Singh Chouhan's car today got stuck in a muddy pothole amid rains today in Baharagora where he was for a public rally pic.twitter.com/ZYrZanee9K