अमेरिका के किसान Vs भारत  के किसान: शिवराज ने टैरिफ पर ट्रंप को दे दिया पूरा देसी ज्ञान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को किसानों से अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए जा रहे 50 प्रतिशत टैरिफ को लेकर 'चिंता न करने' की अपील की. एक कार्यक्रम में बोलते हुए, बीजेपी नेता किसानों को भरोसा दिलाया है कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए उच्च टैरिफ के कारण 'कठिन समय' के बीच भारत 'नए बाजारों' की तलाश में काम करेगा. किसानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो हम जो भोजन प्रदान करते हैं, उनकी सेवा करने से बड़ी कोई पूजा नहीं है. कृषि मंत्री इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डा पर जमकर बरसे.

तुम्‍हारे घर की खेती है?

किसानों से मुखातिब होते हुए चौहान ने कहा, 'एग्रीकल्चर खोल दो... क्यों, तुम्हारे घर की खेती है? तुम्हारे लिए खोल दें? एग्रीकल्चर, पशुपालन का क्षेत्र.' उन्‍होंने आगे कहा, 'आज मैं हृदय से अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं. आपकी भावनाएं थीं, उन तक पहुंची, पहुंचाई हमने और प्रधानमंत्री ने तय किया. इसी मंच से कहा अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, 7 तारीख की बात है. आज 12 तारीख है, 5 दिन पहले इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि व्यक्तिगत रूप से मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन किसान हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा.'

थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन देखेंगे

उन्‍होंने कहा, 'ये भारत की आवाज है और किसान भाइयों निश्चिंत रहना किसी भी कीमत पर, जो होगा देखेंगे. 144 करोड़ का भारत थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन देखा जाएगा. हम नए बाजार ढूंढेंगे और भारत ही इतना बड़ा बाजार है कि चीजें अपनी यहां ही खप जाएंगी. पूरे यूरोप की आबादी 50 करोड़, अमेरिका की 30 करोड़, हमारी 144 करोड़ ये जनसंख्या हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है. इसलिए ये फैसला हुआ.'

अमेरिकी की मांगें, भारत का इनकार

ट्रंप ने पिछले हफ्ते यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी तेल खरीद का हवाला देते हुए भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की. इसके साथ ही, भारत पर कुल टैरिफ दर बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई. ट्रंप ने 30 जुलाई को पहली बार 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील इस साल अप्रैल में शुरू हुई थी. इस डील में कृषि और डेयरी दो बड़ी अड़चनें सामने आईं हैं. अमेरिका चाहता है कि भारत जीएम फसलों के लिए अपना बाजार खोल दे तो वहीं भारत इससे इनकार कर रहा है.