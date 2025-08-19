विज्ञापन
राधाकृष्णन के नाम के बाद विपक्ष में हलचल, उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन होगा चेहरा? ये 3 दावेदार

भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल में पूर्ण बहुमत प्राप्त है, ऐसे में राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है. इस बीच, विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) से संकेत मिल रहे हैं कि वह अपना उम्मीदवार उतारेगा और चुनाव लड़ेगा.

राधाकृष्णन के नाम के बाद विपक्ष में हलचल, उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन होगा चेहरा? ये 3 दावेदार
  • एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया
  • उपराष्ट्रपति रेस में क्या होगी 'दक्षिण' की टक्कर, NDA के बाद अब INDIA गठबंधन की बारी
  • विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार के नाम पर आज लगेगी फाइनल मुहर
नई दिल्ली:

एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के लिए जैसे ही सीपी राधाकृष्ण के नाम का ऐलान हुआ तो विपक्षी खेमे यानि इंडिया गठबंधन में भी हलचल तेज हो गई. देश के सबसे सम्मानित ओहदे में से एक उपराष्ट्रपति पद की जंग अब 'दक्षिण बनाम दक्षिण' की दिलचस्प लड़ाई में बदलता दिख रहा है. जहां एनडीए ने तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, वहीं अब विपक्षी INDIA गठबंधन भी दक्षिण भारत से ही अपने उम्मीदवार को चुनने की तैयारी में दिख रहा है. हालांकि अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन मौजूदा सियासी हलचल ने उपराष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई को अब पहले से ज्यादा दिलचस्प बना दिया है. आज विपक्ष गठबंधन की होने वाली बैठक में उनके दावेदार का नाम भी फाइनल हो जाएगा.

विपक्ष की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार

DMK के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा का नाम विपक्षी गठबंधन में उपराष्ट्रपति की दौड़ में फिलहाल सबसे आगे चल रहा है. शिवा को DMK का रणनीतिक चेहरा माना जाता है, जो दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय भी हैं. उन्होंने संसद में ट्रांसजेंडर अधिकार विधेयक जैसे ऐतिहासिक बिल को पास कराकर अपनी विधायी क्षमता को भी दिखा चुके हैं. उनकी दावेदारी सामाजिक न्याय, संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों पर उनका काम विपक्ष के लिए एक मजबूत संदेश बन सकता है. वहीं दूसरा नाम जो चर्चा में है, वह है पूर्व इसरो वैज्ञानिक एम अन्नादुरई का, जिन्हें 'मून मैन ऑफ इंडिया' कहा जाता है. तीसरा नाम तुषार गांधी का सामने आया है. हालांकि किसी भी नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है. अब देखना ये होगा मुहर किसके नाम पर लगेगी.

राजनीतिक समीकरण और तमिलनाडु का महत्व

गौर करने वाली बात ये भी है कि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में दोनों ही गठबंधन इस राज्य को साधने की कोशिश में लगे हैं. NDA ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर यह संकेत दिया है. वहीं विपक्ष भी तिरुचि शिवा या अन्नादुरई जैसे चेहरों को सामने लाकर राजनीतिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर तमिलनाडु को जोड़ने की रणनीति अपना सकता है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर सोमवार को विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कई नामों पर चर्चा हुई. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया था कि आज फिर से बैठक होगी, जिसमें संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है.

Vice Presidential Election, Vice Presidential Election INDIA Bloc Candidate, Vice Presidential Election Candidates
